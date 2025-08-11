سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 11-8-2025

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، متأثرة بصعود المعدن الأصفر في البورصات العالمية مع ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم كالتالي:

عيار 24: 5274 جنيهًا للجرام

عيار 22: 4840 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4615 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3956 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3080 جنيهًا للجرام

عيار 12: 2639 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21):36920 جنيهًا



وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.3% لتسجل نحو 3372 دولارًا للأوقية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع بيانات التوظيف في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي.

وشهدت الأسعار محليًا زيادة قدرها نحو 30 جنيهًا لعيار 21، و35 جنيهًا لعيار 24 مقارنة بإغلاق أمس، فيما ارتفع الجنيه الذهب بأكثر من 240 جنيهًا دفعة واحدة.

وتختلف أسعار الذهب في مصر من تاجر إلى آخر تبعًا للمصنعية والدمغات والرسوم، بينما يبقى السعر العالمي للأوقية هو المحرك الرئيسي لاتجاهات السوق المحلي.