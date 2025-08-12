قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط

إيهاب عمر

عاقبت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، شقيقان ، بالإعدام شنقا والمؤبد لشقيقتهما لقيامهم  بإنهاء حياة 2 من أبناء عمهم أخذا بثأر والدهم بقرية البلايزة مركز أبوتيج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة الرئيس بالمحكمة، و حسين إبراهيم محمد نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عبد المنصف إبراهيم و عاطف رمسيس .

تعود وقائع القضية رقم 3047 لسنة 2025 جنايات مركز أبوتيج إلى ورود بلاغا لمركز شرطة أبوتيج بإطلاق أعيرة نارية بقرية البلايزة ووجود جثتين.

مصرع شخصين على يد أبناء عمهم 

انتقل إلى موقع البلاغ الرائد مصطفى جمال عبد الناصر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبوتيج وتبين من المعاينة والفحص مقتل " عقيلي . ش . ع " و شقيقه " طه . ش . ع " وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " محمود . ح . ع " و " عقيلي . ح .ع " " و " معزوزة . ح . ع " أشقاء وجميعهم أبناء عم المجني عليهما.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين عزموا على ارتكاب الواقعة وعدوا سلاحا ناريا بندقة انجليزي وسلاحا ابيضا " ساطور " وتوجهوا لمنزل المجني عليهما وتعدوا عليهما بالأسلحة التي كانت بحوزتهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهما وذلك بسبب خصومة ثأرية بينهم حيث قام المجني عليه الأول بقتل والدهما.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط الاعدام شنقا المؤبد مركز أبوتيج مركز شرطة أبوتيج إطلاق أعيرة نارية خصومة ثأرية

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

يتخطى الـ3 ملايين دولار.. خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

