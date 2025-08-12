12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، نصائح لطلاب الثانوية العامة استعدادا لـ امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة المقرر انطلاقها 16 أغسطس 2025 .

حيث أكد الدكتور تامر شوقي في بيان له ، أنه يجب أن يضع الطلاب وأسرهم في اعتبارهم النصائح الآتية لتحقيق النجاح والتميز منها :

الإيمان بأن دخول الطالب امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة هو من اختيار الله لهم ويجب تقبله بصدر رحب

ابتعاد الطالب عن التفكير في أي تصورات سلبية قد تكون لدى الأخرين عنه

أن يتجنب الطالب التفكير والندم على ما حدث، والاستعداد لما هو قادم

النظر الى امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة بشكل إيجابي باعتبارها تحديات يجب عليه التمكن منها وليست ضغوطا أو خسائر بالنسبة له، وعليه اثبات نفسه فيها

أن يضع الطالب في اعتباره أن عدد الامتحانات التي سيتقدم اليها يعتبر قليلا نسبيا (لا يزيد عن امتحانين فقط حال كونه دخل الدور الأول) أو أكثر من ذلك بقليل في حال تأجيل الطالب لبعض الامتحانات

أن يضع الطالب في اعتباره أن رسوبه في الدور الأول قد لا يكون بسبب نقص في قدراته العقلية بل قد يكون ناتجا عن أسباب خارجية ليس له يد فيها مثل مرضه في ليلة الامتحان أو تأخره عن الالتحاق باللجنة وغير ذلك

أن يتجنب الطالب تضييع الوقت خلال الفترة القادمة وخاصة فيما يتعلق باستخدامه السوشيال ميديا

لابد أن يضع الطالب خطط للمذاكرة الذكية؛ والتي تشمل التركيز على اعطاء وقت أكبر لمراجعة الدروس الصعبة، ووقت أقل للدروس السهلة، وتخصيص وقت أطول لمراحعة المواد ذات الدرجات الأعلى مقارنة بالمواد ذات الدرجات الأقل.

لابد من مراجعة وحل النماذج الاسترشادية، وكذلك حل امتحانات الدور الأول والربط بينها وبين الأفكار التى وردت في النماذج الاسترشادية

لابد من مراجعة أجزاء المقرر التي أخفق الطالب في الإجابة عن الأسئلة ذات الصلة بها في الامتحانات والنماذج

لابد أن يستفيد الطالب من أي أخطاء في المذاكرة قد وقع فيها، وسعيه إلى تجنبها سواء كانت متصلة بطرق مذاكرته، أو المراجع التي يستخدمها في المذاكرة، أو بمستوى معلميه، أو ادارته لوقته، أوطرق تعامله مع الورقة الامتحانية وغير ذلك