قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة

قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
إسراء عبدالمطلب

يستقبل اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية نظيره الأوغندي يويري موسيفيني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

وتُعد العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا نموذجًا متكاملًا للتعاون الإفريقي القائم على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وتستند هذه العلاقات إلى تاريخ طويل من التواصل والدعم المتبادل، خاصة في مجالات المياه ومحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم تطلعات شعبيهما.

السيسي يؤكد استمرار مواجهة التحديات الصعبة | سكاي نيوز عربية

 

قوة ومتانة العلاقات

تتسم العلاقات المصرية – الأوغندية بالقوة والعمق، وهو ما يظهر جليًا في تطابق وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الدولية، والتنسيق في الملفات الإقليمية الكبرى، وعلى رأسها قضية المياه ومكافحة الإرهاب والأزمات الإقليمية.

وقد شهدت السنوات الأخيرة نشاطًا دبلوماسيًا ملحوظًا بين البلدين، خاصة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو 2014، حيث حرص على استعادة الدور الريادي لمصر في القارة الإفريقية، من خلال حضور القمم الإفريقية وزيادة الزيارات المتبادلة بين القادة والمسؤولين.

 

مواقف داعمة

اتخذت أوغندا موقفًا داعمًا لمصر في الاتحاد الإفريقي بعد ثورة 30 يونيو، حيث ساندت عودة مصر إلى أنشطة الاتحاد بالتزامن مع رئاسة أوغندا لمجلس السلم والأمن الإفريقي.

كما عكست زيارة الرئيس يوري موسيفيني إلى القاهرة، ومباحثاته مع الرئيس السيسي، مستوى الشراكة المتطورة بين البلدين، المبنية على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة التي تصب في مصلحة الشعبين.

 

مجالات التعاون

العلاقة بين مصر وأوغندا تمثل نموذجًا لعلاقات مصر بدول حوض النيل، حيث تسعى الدولتان لتوسيع التعاون عبر الزيارات المتبادلة واللجان المشتركة، بما يعكس التوجه المصري نحو إفريقيا كأحد محاور السياسة الخارجية.

وتقدر أوغندا الدور المصري في تدريب كوادرها بمجال مكافحة الإرهاب، وتستفيد من فرص تدريب في الكليات العسكرية المصرية، بما يعزز التعاون الدفاعي والأمني.

 

الزيارات واللقاءات الرئاسية:

  • 8 مايو 2018: زيارة موسيفيني للقاهرة وعقد اللجنة العليا المشتركة، والتوقيع على مذكرات تفاهم.
  • 21 يونيو 2017: زيارة السيسي لأوغندا للمشاركة في قمة حوض النيل، ومباحثات لتعزيز التعاون بين دول الحوض.
  • 18 ديسمبر 2016: أول زيارة رئاسية للسيسي إلى أوغندا، للتأكيد على العلاقات التاريخية وتفعيل اللجنة المشتركة.
  • يناير 2015: لقاء الرئيسين خلال قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا.
  • 23 سبتمبر 2014: لقاء في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث تعظيم الاستفادة من مياه النيل.
  • يونيو 2014: لقاء على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في مالابو.
  • 18 يونيو 2019: استقبال السيسي لرئيسة البرلمان الأوغندي، ريبيكا كاداجا، التي أشادت بالدور المصري في الاستقرار الإقليمي.
