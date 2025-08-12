لقاء أرامل الآباء الكهنة بإيبارشية المنيا بحضور الأنبا مكاريوس

التقى نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا، بأرامل الآباء الكهنة بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بالمنيا (مقر المطرانية)، وذلك في إطار اللقاء الدوري الخاص بهن.

وأشار نيافته خلال اللقاء إلى تعب الآباء المنتقلين وخدمتهم المستمر تأثيرها حتى الآن وستظل، مؤكدًا الدور الإيجابي الذي قامت به زوجاتهم لتوفير المناخ اللازم لخدمتهم متحملين الكثير من المشقات.

وصلى نيافة الأنبا بقطر أسقف ديرمواس ودلجا، القداس الإلهي بكنيسة القديس العظيم موسى النبي بالعمارية الشرقية.

وخلال صلوات القداس، دشن نيافته مجموعة من أواني الخدمة، كما أتم عقب صلوات الصلح طقس سيامة 15 شماسًا في رتبة الإبصالتس (مرتل).

وعقب القداس الإلهي، افتقد نيافته عددًا كبيرًا من الأسر في منازلهم.