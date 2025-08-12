قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكثر من مليار دولار تبادل تجاري بين مصر والأردن.. والمشاط: إمكاناتنا تتيح المزيد
خلال كلمته بمؤتمر الإفتاء العالمي.. مستشار الرئيس الفلسطيني: نشكر مصر والرئيس السيسي الذي أفسد على الاحتلال خطته لتهجير غزة.. وسننعم قريبًا بصلاة في المسجد الأقصى
"القبة الحرارية" ظاهرة حقيقية أم فقاعة إعلامية .. الموجة شديدة الحرارة ما علاقتها؟
تفاصيل سقوط البلوجر بسمة.. قرار عاجل ضد ملكة جمال العشوائيات
حبس عامل نظافة بتهمة التحرش بموظفة داخل أسانسير بالشيخ زايد
لزيادة نسب المشاهدة.. القبض على شخصين أساءا لفتاة ببني سويف
"الشباب والرياضة" تفتش على 9 مراكز شبابية بدمياط لضبط الأداء المالي والإداري
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
كانوا رايحين شغلهم.. محافظة أسوان تشهد حادثا مأساويا بعد انقلاب سيارة ربع نقل
صدمة للاعب | الزمالك يوجّه لـ زيزو طلبا غير متوقع
حريق في مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل .. صور
ملك الاردن يستقبل رئيس الوزراء المصري بالديوان الملكي بالحسينية
توك شو

مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية

منار عبد العظيم

وجه الدكتور نظير محمد عياد  مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم  نداءً إنسانيًا مؤثرًا إلى الضمائر الحية في العالم، قال فيه:"ارحموا عجز أهل غزة، فإن لهم عند الله موقفًا يُقتص فيه من الطغاة الذين سفكوا دماءهم، ودمروا بيوتهم، وشردوا من بقي من أطفالهم ونسائهم وشيوخهم."

أهل غزة صامدون على جمر الكرامة

أشاد فضيلة المفتي خلال مؤتمر صحفي بـثبات وصمود الشعب الفلسطيني في غزة، موجهًا إليهم تحية إجلال، ومبشرًا بقرب النصر، رغم تأخر بوادره أو بُعد أسبابه

وتابع :“إلى أهل غزة... القابضون على جمر الكرامة، النصر آتٍ لا محالة.”

وفي حديثه عن الموقف المصري الرسمي، أكد مفتي الجمهورية أن مصر تواصل أداء واجبها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية بكل وعي وشرف، رغم الحملات الإعلامية والهجمات السياسية التي تستهدف دورها.

وأشار إلى أن القيادة المصرية رفضت بوضوح أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، وتمسكت بثوابت الحق الفلسطيني في وجه الابتزاز السياسي، معتبرًا أن هذا الموقف “سيُخلده التاريخ بمداد الشرف والكرامة.”

وقدم فضيلة المفتي بالشكر والتقدير إلى العلماء والمفتين والوزراء المشاركين في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، كما خص بالشكر الجهات الرسمية والتنفيذية والإعلامية التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث العلمي والديني الكبير.

مفتي الجمهورية هيئات الإفتاء في العالم أهل غزة

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

تصادم أتوبيس وسيارة نقل بأسيوط

الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط

فيلم اغتراب

بالعلم الفلسطيني.. عرض عالمي أول للفيلم التونسي اغتراب بمهرجان لوكارنو

طارق الشناوي

طارق الشناوي: آمال ماهر تألقت بعد ابتعادها عن كلثوميات

دنيا سمير غانم وابنتها

دنيا سمير غانم: كايلا كوكتيل فني من العائلة

في يومه العالمي..لماذا يقال إن الابن الأوسط أكثرهم حكمة وأقلهم حظًا؟

السباحة في سن الثلاثين طريقك نحو الصحة والجمال الداخلي

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

يتخطى الـ3 ملايين دولار.. خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

