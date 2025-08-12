مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية

وجه الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم نداءً إنسانيًا مؤثرًا إلى الضمائر الحية في العالم، قال فيه:"ارحموا عجز أهل غزة، فإن لهم عند الله موقفًا يُقتص فيه من الطغاة الذين سفكوا دماءهم، ودمروا بيوتهم، وشردوا من بقي من أطفالهم ونسائهم وشيوخهم."

أهل غزة صامدون على جمر الكرامة

أشاد فضيلة المفتي خلال مؤتمر صحفي بـثبات وصمود الشعب الفلسطيني في غزة، موجهًا إليهم تحية إجلال، ومبشرًا بقرب النصر، رغم تأخر بوادره أو بُعد أسبابه

وتابع :“إلى أهل غزة... القابضون على جمر الكرامة، النصر آتٍ لا محالة.”

وفي حديثه عن الموقف المصري الرسمي، أكد مفتي الجمهورية أن مصر تواصل أداء واجبها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية بكل وعي وشرف، رغم الحملات الإعلامية والهجمات السياسية التي تستهدف دورها.

وأشار إلى أن القيادة المصرية رفضت بوضوح أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، وتمسكت بثوابت الحق الفلسطيني في وجه الابتزاز السياسي، معتبرًا أن هذا الموقف “سيُخلده التاريخ بمداد الشرف والكرامة.”

وقدم فضيلة المفتي بالشكر والتقدير إلى العلماء والمفتين والوزراء المشاركين في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، كما خص بالشكر الجهات الرسمية والتنفيذية والإعلامية التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث العلمي والديني الكبير.