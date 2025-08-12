قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعزز التعاون مع دول حوض النيل عبر مشروعات تنموية ومائية
القضايا الإقليمية على الطاولة.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأوغندي بقصر الاتحادية
البيت الأبيض: الإدارة الأمريكية منفتحة على حلول مبتكرة بشأن تقديم المساعدات لغزة
القبة الحرارية تضرب مصر وغليان خلال 72 ساعة | ما القصة؟
تبادل خبرات وتصدير أدوية وتطوير مستشفى هيليوبوليس.. تعاون صحي مرتقب بين مصر والسويد ولاتفيا
الأرصاد: درجات الحرارة تصل إلى 47 جنوبًا.. وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس
إيه اللي حصل في طريق أسيوط الصحراوي؟ تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس نقل جماعي
قمة أمريكية روسية مرتقبة في ألاسكا لبحث إنهاء حرب أوكرانيا
قبل إعلان النتيجة .. ضوابط الإعلان عن الفائزين بانتخابات الشيوخ وهذه شروط الإعادة
بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
استقرار نسبي في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لقطات من تدريبات المنتخب الوطني لمواليد 2007 ..صور

منتخب 2007
منتخب 2007
باسنتي ناجي

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم لقطات من تدريبات المنتخب الوطني لمواليد 2007.

وكتب الصفحة الرسمية عبر فيسبوك:"لقطات من تدريبات المنتخب الوطني لمواليد 2007 اليوم ضمن معسكره الذي يستمر حتى الخميس المقبل لانتقاء أفضل العناصر".

وفي اطار اخر، اختتمت منافسات الجولة الأولى من الدور الرئيسي ببطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما لمرة اليد والمقامة في مصر حتى 17 أغسطس الجاري، برعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتعادل منتخب مصر في مباراة مثيرة أمام التشيك بنتيجة 35-35، بينما في نفس المجموعة تغلب منتخب الدنمارك على نظيره اليابان بنتيجة 38-25.

وحسم منتخب الدنمارك مقعده في ربع نهائي بطولة العالم، بينما ينتظر ناشئو الفراعنة حسابات خاصة في الجولة الختامية.

الترتيب الحالي: 
1- الدنمارك 4 نقاط (+18 هدفا) 
2- مصر 3 نقاط (+8) 
3- التشيك نقطة واحدة (5-) 
4- اليابان 0 نقطة (21-)

يتأهل منتخب مصر لربع النهائي في الحالات الآتية:
- عدم الهزيمة من الدنمارك سواء الفوز أو التعادل. 
- عدم فوز التشيك على اليابان سواء التعادل أو الخسارة. 
- في حالة فوز التشيك علي اليابان بفارق 13 هدف تساوى مع مصر في فارق الأهداف وتنتظر هزيمة مصر بأي نتيجة لتتأهل مع الدنمارك.

ويلعب منتخب مصر أمام الدنمارك في السابعة والنصف من مساء غدا
الثلاثاء في الجولة الثانية من الدور الرئيسي بالمونديال، بينما يلعب التشيك مع اليابان في الخامسة والربع.

منتخب 2007 الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

المصري البورسعيدي

نجم المصري البورسعيدي السابق: رجب عبدالقادر لم يعترف بمستحقاتي المتأخرة

منتخب ناشئات السلة

تعرف على مواجهات اليوم الثالث بالبطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة

المصري البورسعيدي

كريم ذكري: كامل أبوعلى ساهم في عودة العلاقات بين المصري والأهلي

بالصور

القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها

القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها
القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها
القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها

هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميًا

أضرار تناول النودلز يوميا
أضرار تناول النودلز يوميا
أضرار تناول النودلز يوميا

طرق فعّالة لتنشيط الدورة الدموية في القدمين

طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين
طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين
طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين

ستان وكتفه مكسوف .. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر وتسرق الأضواء بإطلالة ملكية

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد