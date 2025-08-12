الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، وأوضحت أن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة بالشعبة الأدبية هي.

الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية (نظام قديم):

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة

تربية فنية حلوان بالزمالك

العالي للغات 6 اكتوبر

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنين المنيا

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال - محاسبة)

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة) بنات مدينة السادات

الفني لترميم الآثار بالاقصر

تربية نوعية المنصورة

تربية (طفولة) كفر الشيخ

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية))

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية بور سعيد

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

العالي للغات بمصر جديده

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنيا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الفيوم

الفني التجارى بقنا

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

تربية نوعية جنوب الوادي

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين طنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الزقازيق

أقتصاد منزلى حلوان

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر

تربية نوعية الزقازيق

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

تربية (طفولة) الإسكندرية

تربية (طفولة) سوهاج

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

خدمة اجتماعية أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين جنوب الوادي

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية نوعية سوهاج

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

تربية نوعية عين شمس

خدمة اجتماعية الفيوم

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

تربية (طفولة) العريش

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات جنوب الوادي

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

تربية نوعية مطروح

الفراعنة العالي إدارة أعمال

تربية نوعية بنها

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بنها

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية

تربية (طفولة) جنوب الوادي

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

الفني التجارى بالاسكندريه

تربية نوعية طنطا

تربية (طفولة) طنطا

تربية نوعية الإسكندرية

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

تربية نوعية الفيوم

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

تربية نوعية أسيوط

خدمة اجتماعية حلوان

خدمة اجتماعية أسيوط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين حلوان

تربية نوعية المنيا

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

تربية نوعية المنوفية بأشمون

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

معهد المنيا العالى للغات

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالعريش

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الزقازيق

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي خدمه اجتماعيه بنها

تربية نوعية دمنهور بالنوبارية

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بني سويف

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

تربية نوعية كفر الشيخ

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية شعبة تربية فنية السويس

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الاسكندريه

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الفيوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بنها

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات السويس

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات

ش.مطاعم فني سياحة قنا

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات دمياط

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

العالي ترميم الآثار بأبي قير

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

تربية (طفولة) الغردقة

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد

تربية فنية المنيا

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العريش

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنصورة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بور سعيد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الإسكندرية

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

تربية موسيقية حلوان

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنصورة

تربية نوعية أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات كفر الشيخ

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات قناة السويس بالإسماعيلية

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

دراسات نوعيه العريش

تربية (طفولة) السويس

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى بالزقازيق

الفني التجارى بسوهاج

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

تربية (طفولة) أسوان

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات طنطا

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

تربية نوعية دمياط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسوان

تربية (طفولة) الوادي الجديد

أقتصاد منزلى العريش

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقويسنا

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى بالمنصوره

الفني التجارى ببور سعيد

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بالمطرية