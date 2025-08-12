التنمية المحلية: تعليمات بمراجعة معايير السلامة داخل منظومة النظافة

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنَّ الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بعمل وزير البيئة أصدرت توجيهات صارمة لجميع المحافظات بعدم تعرّض عمال النظافة والمرافق لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وقال «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنَّ الوزارة تتابع حاليًا عن كثب مدى التزام الوحدات المحلية وشركات النظافة المتعاقدة مع المحافظات بهذه التوجيهات، خاصة في المهام المرتبطة بجمع القمامة، ونقل المخلفات، وتنظيف الشوارع، والميادين، والمحاور العامة، بالإضافة إلى العاملين في مصانع التدوير وخلايا الدفن الصحي الآمن.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أنَّ هناك تعليمات واضحة بمراجعة جميع معايير السلامة والصحة المهنية داخل منظومة النظافة، للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعمال، وتقليل تعرّضهم للمخاطر الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وأضاف «قاسم» أن الوزارة لديها جهاز مركزي للتفتيش والمتابعة، بالإضافة إلى وحدة الحوكمة، بجانب وحدات المتابعة والرصد البيئي في المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه الجهات تقوم بجولات تفقدية دورية لرصد مدى الالتزام بالتوجيهات الجديدة وضمان تطبيقها بشكل فعّال.