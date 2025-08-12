قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 32 شخصا.. محافظة أسيوط تشهد حادثا مروعا بعد تصادم أتوبيس.. وتعليمات عاجلة من المحافظ
12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
توك شو

التنمية المحلية: تعليمات بمراجعة معايير السلامة داخل منظومة النظافة

خالد قاسم
خالد قاسم
البهى عمرو

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنَّ الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بعمل وزير البيئة أصدرت توجيهات صارمة لجميع المحافظات بعدم تعرّض عمال النظافة والمرافق لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وقال «قاسم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنَّ الوزارة تتابع حاليًا عن كثب مدى التزام الوحدات المحلية وشركات النظافة المتعاقدة مع المحافظات بهذه التوجيهات، خاصة في المهام المرتبطة بجمع القمامة، ونقل المخلفات، وتنظيف الشوارع، والميادين، والمحاور العامة، بالإضافة إلى العاملين في مصانع التدوير وخلايا الدفن الصحي الآمن.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أنَّ هناك تعليمات واضحة بمراجعة جميع معايير السلامة والصحة المهنية داخل منظومة النظافة، للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة للعمال، وتقليل تعرّضهم للمخاطر الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وأضاف «قاسم» أن الوزارة لديها جهاز مركزي للتفتيش والمتابعة، بالإضافة إلى وحدة الحوكمة، بجانب وحدات المتابعة والرصد البيئي في المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه الجهات تقوم بجولات تفقدية دورية لرصد مدى الالتزام بالتوجيهات الجديدة وضمان تطبيقها بشكل فعّال.

