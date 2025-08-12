قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ جنوب سيناء يصدق على خفض حد القبول بالثانوي العام والفني

محافظ جنوب سيناء يعتمد على النزول بتنسيق الثانوي
ايمن محمد

صدّق اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على مقترح المرحلة الثانية للحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي عام وفني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك استجابةً لطلبات عدد من أولياء الأمور.

 

وشمل القرار النزول بدرجات القبول على النحو التالي:

الثانوي العام: 220 درجة بجميع الإدارات التعليمية عدا أبو زنيمة ودهب وشرم الشيخ

 • 225 درجة بأبو زنيمة

 • 215 درجة بدهب

 • 210 درجة بشرم الشيخ

الثانوي الصناعي:

 • 180 درجة بطور سيناء

 • 173 درجة برأس سدر

 • 155 درجة بدهب

 • 140 درجة بأبو زنيمة وأبو رديس ونويبع

الثانوي التجاري:

 • 185 درجة بأبو رديس

 • 160 درجة بطور سيناء

 • 150 درجة بشرم الشيخ ورأس سدر

 • 140 درجة بسانت كاترين ونويبع

الثانوي الفندقي:

 • 145 درجة بطور سيناء

 • 140 درجة بدهب

الثانوي الزراعي:

 • 180 درجة بنويبع

 • 140 درجة بباقي الإدارات التعليمية عدا نويبع

كما نص القرار على قبول جميع الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بنظام الخدمات بالمرحلة الثانوية العامة بمجموع:

 • 200 درجة بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بطور سيناء

 • 190 درجة بمدرسة جيل أكتوبر الثانوية المشتركة بشرم الشيخ ومدرسة علي بن أبي طالب الثانوية المشتركة بدهب

إضافةً إلى قبول الطلاب بنظام الخدمات بالمرحلة الثانوية الفنية التجارية بمجموع 140 درجة بإدارة شرم الشيخ التعليمية.

وأكد المحافظ أن تنسيق الطلاب يتم داخل الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، ولا يجوز التحويل أو الالتحاق بإدارة تعليمية أخرى،

وشدد على أن القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لاستكمال تعليمهم بما يخدم الصالح العام.

جنوب سيناء النزول تنسيق الثانوي الطلاب التعليم

