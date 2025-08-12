الاحتلال يعرقل دخول المساعدات عبر كرم أبو سالم.. ومصر تواصل دعمها لغزة

قال أحمد عبد الرازق، مراسل إكسترا نيوز، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند معبر كرم أبو سالم تواصل فرض قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، عبر إخضاع الشاحنات لفحوص أمنية معقدة تؤدي غالبًا إلى رفضها ومنع دخولها، ما يعطل الإمدادات الحيوية للقطاع المحاصر.

🇪🇬 مصر مستمرة في أداء دورها الإنساني

ورغم هذه العراقيل، أكد عبد الرازق أن الدولة المصرية تواصل إرسال المساعدات دون توقف، مشيرًا إلى أن الفوج الخامس من قافلة "زاد العزة من مصر إلى غزة"، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، دخل بالفعل إلى القطاع اليوم، ضمن اليوم الثالث عشر للمبادرة التي انطلقت في 27 يوليو الماضي.

قوافل إنسانية في وجه الحصار

وأشار إلى أن الجهود المصرية تأتي في محاولة لكسر الحصار الإنساني، وإيصال أكبر قدر من المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان القطاع، رغم التعقيدات الأمنية التي يفرضها الاحتلال عند المعابر.