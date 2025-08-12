قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

رينو داستر 2026 تواصل ريادتها في فئة الـ SUV

رينو
رينو
أحمد عبد القوى

تواصل الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، تعزيز مكانتها بالسوق المحلي من خلال تقديم رينو داستر 2026 الجديدة كليًا. 

السيارة، التي أُطلقت قبل ثلاثة أشهر، حققت نجاحًا كبيرًا بفضل مزيجها المثالي بين الأداء القوي، التكنولوجيا المتطورة، والأسعار التنافسية، ما جعلها خيارًا مفضلًا لعشاق السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

محرك قوي وكفاءة في استهلاك الوقود  

تتميز رينو داستر 2026 بمحرك توربو سعة 1.3 لتر يولد قوة 150 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن.متر، وهو مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات (DCT).

 يقدم هذا النظام تجربة قيادة سلسة واقتصادية، ما يجعل السيارة مثالية للقيادة اليومية والرحلات الطويلة.

تصميم عصري يلبي التطلعات  

يجسد تصميم رينو داستر 2026 الطابع الأوروبي العصري، حيث تأتي بواجهة أمامية جديدة مع مصابيح LED نهارية وجنوط رياضية بقياس 17 أو 18 بوصة. بارتفاع عن الأرض يبلغ 21.7 سم، وتقدم السيارة أداءً ممتازًا على الطرق غير الممهدة. كما توفر سعة الشنطة الخلفية التي تصل إلى 471 لترًا مساحة تخزين كبيرة تناسب الاستخدامات اليومية والرحلات العائلية.

مقصورة حديثة ومجهزة بأحدث التكنولوجيا 

تتألق المقصورة الداخلية لداستر 2026 بتصميم رحب ومريح، مزود بشاشة لمس 10 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto. وتكتمل تجربة القيادة بنظام صوتي متطور ومواد عالية الجودة، ما يضمن الراحة والرفاهية للسائق والركاب.

أنظمة أمان متقدمة لحماية السائق والركاب 

توفر رينو داستر 2026 مجموعة شاملة من أنظمة الأمان، بما في ذلك 6 وسائد هوائية، نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، نظام منع انغلاق المكابح (ABS)، مساعد صعود المرتفعات، نظام كشف النقاط العمياء، وكاميرا 360 درجة في الفئة الأعلى تجهيزًا.

تجربة قيادة متاحة الآن  

تدعو الشركة المصرية العالمية للسيارات جميع العملاء لتجربة قيادة رينو داستر 2026 في صالات العرض المنتشرة في أنحاء الجمهورية. تتيح هذه التجارب للعملاء فرصة استكشاف إمكانيات السيارة وأدائها في مختلف ظروف القيادة.

خدمات ما بعد البيع وشبكة دعم واسعة 

تؤكد EIM التزامها برضا العملاء من خلال شبكة مراكز صيانة معتمدة تضم أكثر من 25 مركزًا في مختلف المحافظات. تقدم هذه المراكز خدمات الصيانة الدورية، تشخيص الأعطال، وتوفير قطع الغيار الأصلية، تحت إشراف فنيين معتمدين ومدربين.

أسعار تنافسية تناسب مختلف العملاء 

- الفئة الأولى: 1,224,900 جنيه مصري.  

- الفئة الثانية: 1,324,900 جنيه مصري.  

- الفئة الأعلى تجهيزًا: 1,399,900 جنيه مصري.  

سيارة رينو سيارات

