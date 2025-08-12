الزمالك يدرس ضم المهاجم الجديد واستبعاد سيف الجزيري

يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك استبعاد سيف الدين الجزيري من قائمة لقاء الفريق أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

و كما يدرس الجهاز الفني تواجد عمرو ناصر مهاجم الزمالك ضمن القائمة، ومنحه فرصة المشاركة.

تدريبات خاصة لحراس الزمالك استعدادًا للمقاولون العرب



وضع يوجسلاف لازيتش مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا تدريبيًا لكل من محمد صبحي ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمود الشناوي، رباعي حراسة مرمى الأبيض خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز مدرب الحراس على تدريبات زيادة سرعة رد الفعل لدى الحراس، بجانب كيفية التعامل مع التسديدات من مسافات متنوعة، والتعامل مع الكرات العرضية والكرات الثابتة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.



