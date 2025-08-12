قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية لـ نظيره بالقدس: علاقة مصر وفلسطين يحكمها رحم العلم والجوار
رسالة عاجلة لـ الضرائب بشأن الإعفاء الكامل من الغرامات | تفاصيل
أمينة النقاش لـ صدى البلد : مناقشة وجود حلول عقلانية لقانون الإيجار القديم على أولوياتي
مباراة مجنونة.. منتخب الناشئين يتعادل مع الدنمارك ويتأهل لربع نهائي مونديال اليد
أحمد موسى: إسرائيل دمرت الجيش السوري.. والشرع لا يستطيع إنشاء قاعدة عسكرية واحدة
صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور
زاهي حواس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: هيبقى حفل أسطوري يستناه العالم
طرد نائبة من برلمان نيوزيلندا بسبب حديثها عن فلسطين.. ماذا قالت؟
تأهل مصر برفقة الدنمارك إلى ربع نهائي مونديال اليد
رئيس أوغندا: أشكر الرئيس السيسي على إمداد بلادي بالأمصال
وزير سابق: الإخوان يخدمون في الجيش والشرطة الإسرائيلية
الهلال الأحمر يكشف خطة مصر لاستكمال دعم الشعب الفلسطيني
الزمالك يدرس ضم المهاجم الجديد واستبعاد سيف الجزيري

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك استبعاد سيف الدين الجزيري من قائمة لقاء الفريق أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

و كما يدرس الجهاز الفني تواجد عمرو ناصر مهاجم الزمالك ضمن القائمة، ومنحه فرصة المشاركة.

تدريبات خاصة لحراس الزمالك استعدادًا للمقاولون العرب
 

وضع يوجسلاف لازيتش مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجًا تدريبيًا لكل من محمد صبحي ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمود الشناوي، رباعي حراسة مرمى الأبيض خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز مدرب الحراس على تدريبات زيادة سرعة رد الفعل لدى الحراس، بجانب كيفية التعامل مع التسديدات من مسافات متنوعة، والتعامل مع الكرات العرضية والكرات الثابتة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.


 

الزمالك سيف الدين الجزيري فريق الزمالك المقاولون العرب عمرو ناصر

صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور

رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير
القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

حفنة فول سوداني يوميًا سر الشباب الدائم.. دراسة تكشف التفاصيل

تصاعد الصراع وكشف الأسرار فى الحلقة الرابعة من "فلاش باك".. وأول ظهور لخالد أنور

