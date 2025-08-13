مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 13 أغسطس بالقاهرة والمحافظات

للقرّاء الراغبين في معرفة مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم موقع "صدى البلد" مواقيت الصلاة الخمسة ليوم الأربعاء 13 أغسطس، تشمل صلاة الفجر وشروق الشمس والصلوات التالية: الظهر، العصر، المغرب، والعشاء.
مواقيت الصلاة في القاهرة:
الفجر: 4:46 ص
الظهر: 1:00 م
العصر: 4:36 م
المغرب: 7:38 م
العشاء: 9:02 م
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
الفجر: 4:48 ص
الظهر: 1:05 م
العصر: 4:43 م
المغرب: 7:45 م
العشاء: 9:10 م
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
الفجر: 4:41 ص
الظهر: 12:56 م
العصر: 4:33 م
المغرب: 7:35 م
العشاء: 8:59 م
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ:
الفجر: 4:40 ص
الظهر: 12:48 م
العصر: 4:21 م
المغرب: 7:23 م
العشاء: 8:44 م
مواقيت الصلاة في أسوان:
الفجر: 4:55 ص
الظهر: 12:53 م
العصر: 4:20 م
المغرب: 7:23 م
العشاء: 8:42 م