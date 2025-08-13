قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات بقيمة مليار دولار
قبل إنطلاقها السبت| المدارس تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني
سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 13-8-2025 .. فيديو
حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الدوري الليبي
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية لبحث أوضاع غزة والقضايا الإقليمية
اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
مجلس الوزراء يستهل اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام
لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية.. لينوفو تغزو الأسواق بتابلت جديد| إليك أهم ميزاته

جهاز Lenovo Idea Tab 5G
جهاز Lenovo Idea Tab 5G
لمياء الياسين

طرحت شركة لينوفو جهازين لوحيين جديدين يعملان بنظام أندرويد في الهند، هما آيديا تاب (مع إصدار اختياري يدعم شبكات الجيل الخامس)، ولينوفو تاب، واللذان يهدفان إلى تقديم أداء متوازن وشاشات نابضة بالحياة وميزات عملية لمجموعة واسعة من المستخدمين.

صُمم كلا الطرازين لتلبية احتياجات الطلاب والعاملين والمشترين الذين يركزون على الترفيه، حيث يوفران خيارات تدعم الإنتاجية والترفيه على حد سواء.

مواصفات و مميزات Lenovo Idea Tab 5G
 

يتميز جهاز Lenovo Idea Tab 5G بشاشة 2.5K مقاس 11 بوصة، بمعدل تحديث 90 هرتز، وسطوع 500 شمعة/متر مربع، مع لمسة نهائية غير لامعة اختيارية لملمس يشبه الورق. 

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6300، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت، وسعة تخزين 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD حتى 2 تيرابايت.

يدعم الجهاز اللوحي شبكات الجيل الخامس (5G)، وواي فاي 5، وبلوتوث 5.2، ويحتوي على مكبرات صوت رباعية بتقنية دولبي أتموس.

 تدعم بطاريته بسعة 7040 مللي أمبير/ساعة الشحن بقوة 20 واط. 

الكاميرات الخلفية بدقة 8 ميجابكسل، والأمامية بدقة 5 ميجابكسل. 

تشمل الخيارات الإضافية قلم لينوفو تاب بن (Tab Pen) أو بن بلس (Pen Plus) ولوحة مفاتيح فوليو.

مميزات Lenovo Tab
يتميز جهاز لينوفو تاب بشاشة عالية الدقة بالكامل مقاس 10.1 بوصة، بمعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع يصل إلى 400 شمعة. 

يعمل الجهاز بمعالج ميدياتك هيليو G85، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

يدعم الجهاز اللوحي شبكات WiFi 5 وBluetooth 5.3، بالإضافة إلى اتصال 5G اختياري. 

ويضم مكبري صوت بتقنية Dolby Atmos، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5100 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 15 واط.

سعر وتوافر Lenovo Idea 5G و Lenovo Tab

يبدأ سعر جهاز Lenovo Idea Tab 5G من 17,999 روبية هندية، بينما يبدأ سعر Lenovo Tab من 10,999 روبية هندية.

يتوفر الجهازان اللوحيان بألوان مثل الرمادي القمري والأزرق القطبي، على التوالي.

شركة لينوفو نظام أندرويد شبكات الجيل الخامس سعة تخزين الجهاز اللوحي

