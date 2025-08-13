بمواصفات احترافية.. لينوفو تغزو الأسواق بتابلت جديد| إليك أهم ميزاته

طرحت شركة لينوفو جهازين لوحيين جديدين يعملان بنظام أندرويد في الهند، هما آيديا تاب (مع إصدار اختياري يدعم شبكات الجيل الخامس)، ولينوفو تاب، واللذان يهدفان إلى تقديم أداء متوازن وشاشات نابضة بالحياة وميزات عملية لمجموعة واسعة من المستخدمين.

صُمم كلا الطرازين لتلبية احتياجات الطلاب والعاملين والمشترين الذين يركزون على الترفيه، حيث يوفران خيارات تدعم الإنتاجية والترفيه على حد سواء.

مواصفات و مميزات Lenovo Idea Tab 5G



يتميز جهاز Lenovo Idea Tab 5G بشاشة 2.5K مقاس 11 بوصة، بمعدل تحديث 90 هرتز، وسطوع 500 شمعة/متر مربع، مع لمسة نهائية غير لامعة اختيارية لملمس يشبه الورق.

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6300، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت، وسعة تخزين 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD حتى 2 تيرابايت.

يدعم الجهاز اللوحي شبكات الجيل الخامس (5G)، وواي فاي 5، وبلوتوث 5.2، ويحتوي على مكبرات صوت رباعية بتقنية دولبي أتموس.

تدعم بطاريته بسعة 7040 مللي أمبير/ساعة الشحن بقوة 20 واط.

الكاميرات الخلفية بدقة 8 ميجابكسل، والأمامية بدقة 5 ميجابكسل.

تشمل الخيارات الإضافية قلم لينوفو تاب بن (Tab Pen) أو بن بلس (Pen Plus) ولوحة مفاتيح فوليو.

مميزات Lenovo Tab

يتميز جهاز لينوفو تاب بشاشة عالية الدقة بالكامل مقاس 10.1 بوصة، بمعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع يصل إلى 400 شمعة.

يعمل الجهاز بمعالج ميدياتك هيليو G85، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

يدعم الجهاز اللوحي شبكات WiFi 5 وBluetooth 5.3، بالإضافة إلى اتصال 5G اختياري.

ويضم مكبري صوت بتقنية Dolby Atmos، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5100 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 15 واط.

سعر وتوافر Lenovo Idea 5G و Lenovo Tab

يبدأ سعر جهاز Lenovo Idea Tab 5G من 17,999 روبية هندية، بينما يبدأ سعر Lenovo Tab من 10,999 روبية هندية.

يتوفر الجهازان اللوحيان بألوان مثل الرمادي القمري والأزرق القطبي، على التوالي.