مداهمة بؤر إجرامية.. مصرع 5 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ74 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من متجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات ومصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالقليوبية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم على عدد منهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات " إتجار فى المواد المخدرة ، سلاح بدون ترخيص ، خطف" ) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأسفر التعامل عن مصرع 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة بالقليوبية) وضبط باقى عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (أكثر من 551 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، هيدرو، إستروكس، أيس ، هيروين ، شادو ، بودر" – 35 قطع سلاح نارى " 30 بندقية خرطوش - 4 بنادق آلية، طبنجة " ) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ74 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.