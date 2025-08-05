مخدرات 41 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط عناصر تلك البؤر وبحوزتهم (قرابة 360 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيروين، أيس" – 49 قطعة سلاح نارى "48 بندقية خرطوش- طبنجة" ) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقرابة (41 ) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .