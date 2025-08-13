قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات
باحثون في مؤتمر الإفتاء العالمي يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
إخلاء سبيل البلوجر ياسمين «منتحل صفة أنثى» بكفالة مالية 5000 جنيه
بـ 4 آلاف جنيه.. الآداب تسقط 4 فتيات ليل في وكرين للدعـ.ـارة بالعجوزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني وجروسي العودة إلى مفاوضات البرنامج النووي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز ومدينة أشمون

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية لمركز ومدينة أشمون، بناءً على المذكرة المعروضة من  طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون.

  شملت الحركة تكليف وليد عبد المنعم الورداني رئيس الوحدة المحلية بجريس للعمل رئيساً للوحدة المحلية بشنشور ، محمد حسين وهدان رئيس الوحدة المحلية بطليا للعمل رئيساً للوحدة المحلية بدروة ، خيري محيي عبد الواحد رئيس الوحدة المحلية بشنشور للعمل رئيساً للوحدة المحلية بسمادون ، صبحي غالي بسخرون رئيس الوحدة المحلية بسمادون للعمل رئيساً للوحدة المحلية برملة الانجب ، خالد عبدالله صقر رئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد للعمل رئيساً للوحدة المحلية بشطانوف ، أيمن رجب علي منصور رئيس الوحدة المحلية بسنتريس للعمل رئيساً للوحدة المحلية بطليا ، حميدة محمد شلبي رئيس الوحدة المحلية بدروة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بساقية أبو شعرة ، عماد عبد العليم الأسد رئيس الوحدة المحلية بشطانوف للعمل رئيساً للوحدة بسبك الأحد ، عمار صالح عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بسنتريس ، إيمان أدهم الشرقاوي رئيس الوحدة المحلية برملة الإنجب للعمل رئيساً للوحدة المحلية بجريس .

يأتي هذا في إطار حرص  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي تطوير كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين والعمل علي تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية اشمون حركة تنقلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

لاريجاني

لاريجاني للبنانيين: أنتم أسياد القرار ولا تدخل لإيران في شؤونكم

الرئيس اللبناني

عون: من غير المسموح لأي جهة بدون استثناء حمل السلاح والاستقواء بالخارج

الأردن

الأردن يطلق جواز السفر الإلكتروني التجريبي

بالصور

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

لماذا تم استبدال فلاتر الزيت الخرطوشة في السيارات الجديدة بـ الدوارة؟

فلاتر السيارة
فلاتر السيارة
فلاتر السيارة

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

فيديو

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد