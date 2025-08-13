محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز ومدينة أشمون

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية لمركز ومدينة أشمون، بناءً على المذكرة المعروضة من طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون.

شملت الحركة تكليف وليد عبد المنعم الورداني رئيس الوحدة المحلية بجريس للعمل رئيساً للوحدة المحلية بشنشور ، محمد حسين وهدان رئيس الوحدة المحلية بطليا للعمل رئيساً للوحدة المحلية بدروة ، خيري محيي عبد الواحد رئيس الوحدة المحلية بشنشور للعمل رئيساً للوحدة المحلية بسمادون ، صبحي غالي بسخرون رئيس الوحدة المحلية بسمادون للعمل رئيساً للوحدة المحلية برملة الانجب ، خالد عبدالله صقر رئيس الوحدة المحلية بسبك الأحد للعمل رئيساً للوحدة المحلية بشطانوف ، أيمن رجب علي منصور رئيس الوحدة المحلية بسنتريس للعمل رئيساً للوحدة المحلية بطليا ، حميدة محمد شلبي رئيس الوحدة المحلية بدروة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بساقية أبو شعرة ، عماد عبد العليم الأسد رئيس الوحدة المحلية بشطانوف للعمل رئيساً للوحدة بسبك الأحد ، عمار صالح عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة للعمل رئيساً للوحدة المحلية بسنتريس ، إيمان أدهم الشرقاوي رئيس الوحدة المحلية برملة الإنجب للعمل رئيساً للوحدة المحلية بجريس .

يأتي هذا في إطار حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي تطوير كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين والعمل علي تطوير آلية التواصل الدائم والفعال وضرورة التواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.