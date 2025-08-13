نائب محافظ الجيزة يتفقد قرى سقارة وميت رهينة ودهشور بمركز البدرشين

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن قري سقارة وميت رهينة ودهشور لمتابعة الحالة العامة للنظافة و الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، ميدانيا مشروع محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسيه والفرعية بقرية سقارة ومشروع محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بقرية ميت رهينة ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسيه بقرية دهشور لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وأزالة أي معوقات قد تواجه مشروعات الصرف الصحي.

وشدد الشهابي، على رفع معدلات تنفيذ الاعمال طبقا للجدول الزمني المحدد

وتكثيف أعمال وصلات الصرف المنزلية بقرية دهشور تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بالقرية خلال الفترة القادمة

والتقي النائب بعدد من الأهالي لبحث ومناقشة شكواهم ومطالبهم.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته، محمود شنب

رئيس مركز البدرشين

والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بمركزي العياط والبدرشين بشركة مياة الجيزة

والمهندس عبد الرحمن الصمدي والمهندس مصطفي فاروق مديري المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة للأعمال.