رئيس اتحاد اليد بعد التأهل التاريخي: قادرون على تخطي إسبانيا في ربع نهائي المونديال

تحدث خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن تأهل منتخب الناشئين إلى ربع نهائي كأس العالم لليد.

وقال فتحي، في تصريحات لبرنامج “لعبة والتانية” على راديو ميجا إف ام: “الوضع اتعقد جدا بالأمس بسبب صغر أعمار اللاعبين وتحت الضغط الجماهيري المصري الكبير، ودا شكل ضغط كبير على اللاعبين من أجل تخطي منتخب الدنمارك”.

وأضاف: “ما فعلوه بالأمس إنجاز ولدينا سياسة واضحة هي العمل ولدينا بطولة عالم أخرى 2008”.

وتابع: “عقب انتهاء البطولة هناك ثلاثة لاعبين سيحترفون في فرنسا ولدينا محترفين في اكبر الأندية الأوروبية في اليد، ولدينا مدربون مؤهلون”.

وواصل: “تعاقدنا مع المدرب الحالي لمنتخب الناشئين في منصب المدرب العام ولكن الظروف سنحت أن يكون مديرا فنيا للفريق”.

واختتم فتحي تصريحاته قائلا: “المنتخب الأسباني لديه طريقة لعب معينة وقادرون على تخطيه”.