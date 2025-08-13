قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تشهد ختام أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، فعاليات الحفل الختامي لأنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"، وذلك بحضور الدكتور كرم ملاك عضو مجلس الإدارة، والدكتور ناصر مسلم مستشار المجلس، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية وممثلي الأوقاف والكنيسة والشركاء المعنيين بحقوق الطفل وتمكين الفتيات.

تضمن الحفل فقرات فنية وشعرية وعروضًا مسرحية قدّمها الأطفال، جسدت قيم الوحدة الوطنية والانتماء، وأبرزت رسائل المبادرة في دعم حقوق الفتيات وحمايتهن من كافة أشكال التمييز، إلى جانب إبراز مواهبهم في مجالات الغناء والإلقاء والتمثيل، بما يعكس ثمار الأنشطة التدريبية والمعسكرات التي نُفذت على مدار الأسبوع.

وفي كلمتها، أعربت نائب المحافظ عن بالغ تقديرها لما تحمله المبادرة من أهداف نبيلة في تعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن، وتوسيع فرص مشاركتهن الفاعلة في المجتمع، مؤكدة حرص المحافظة على توفير المناخ الداعم والآمن لضمان حقوق الفتيات، وتنمية قدراتهن، وتمكينهن من الإسهام في بناء الجمهورية الجديدة، مثمنة جهود جميع المشاركين بانشطة المبادرة الوطنية "دوى"، وتوجيه التحية للميسرين والقائمين على تنفيذ البرامج داخل المحافظة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سحر السنباطي أن المبادرة، التي تنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تهدف إلى تمكين الفتيات على الصعيدين الاجتماعي والتعليمي، وإكسابهن المهارات الحياتية اللازمة، مشيرة إلى ما شهده البرنامج بالمحافظة من تفاعل واسع من الفتيات والأسر والمجتمع المحلي خلال تنفيذ معسكرات تدريبية وورش عمل وزيارات ميدانية لمؤسسات مجتمعية وخيرية، بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية، والذي يعكس الوعي المتنامي بأهمية الاستثمار في طاقات الأجيال الجديدة.

وفي الختام، أهدت السنباطي درع المجلس لنائب المحافظ؛ تقديرًا لجهودها في دعم أنشطة المبادرة وإنجاح الفعاليات التي تم تنفيذها.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد نائب محافظ الوادي الجديد الحفل الختامي

