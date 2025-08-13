مدير عام الرياضة بإقليم كردستان العراقََ يستقبل أحمد سمير نائب رئيس الإتحاد الدولي للميني فوتبول "IMF "

إستقبل سردار إسماعيل المدير العام لقطاع الرياضة بأقليم كردستان العراق ، ظهر اليوم الأربعاء ، أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" ،و نائب رئيس الاتحاد الدولي IMF ، ورئيس الاتحاد العربي للعبة الذي وصل فجر اليوم إلى إربيل مدينة لحضور قرعة بطولة كأس العالم للسيدات للميني فوتبول والتي ستقام يوم الجمعة 15 اغسطس الجاري.

وشهد الاستقبال في ديوان المديرية العامة للرياضة بالأقليم حفاوة بالغة، وخلال اللقاء، ناقش الجانبين التحضيرات وآليات تنظيم مراسم حفل قرعة البطولة، المقرر إقامتها الشهر المقبل في العاصمة أربيل.

وأكد المدير العام لقطاع الرياضة بأقليم كردستان العراق سردار إسماعيل إستعداد أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق لإستضافة جميع بطولات كرة القدم المصغرة، وأعرب عن سعادته باستقبال أي بطولة للأندية أو منتخبات الرجال أو السيدات سواء بطولة عالمية أو آسيوية أو عربية تُقام في كردستان. وفيما يخص بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة للسيدات، أشار سردار إسماعيل إلى أننا مستعدون من جميع النواحي، وأن حكومة إقليم كردستان ستقدم كل الدعم والمساندة لقطاع الرياضة لتنظيم بطولة عالمية يحتذي بها ، كما وجه الشكر لرئيس الاتحاد المصري أحمد سمير ولمصر قيادة وشعباً ناقلاً تحياته لمعالي وزير الشباب والرياضة المصري الأستاذ الدكتور أشرف صبحي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لدعمه الكبير لهذه الرياضة الوليدة .