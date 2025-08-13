49 ميدالية لأبطال المشروع القومي للموهبة في البطولة العربية للجودو

حقق أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، التابع لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، إنجازا عربيا جديدا بحصد 49 ميدالية متنوعة في البطولة العربية للجودو، التي استضافتها مدينة برج العرب خلال الفترة من 6 حتى 11 أغسطس الجاري.

وشهدت البطولة مشاركة 11 دولة عربية و629 لاعبًا ولاعبة، من بينهم 80 لاعبًا ولاعبة يمثلون المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

وجاءت حصيلة أبطال المشروع على النحو التالي: 10 ميداليات ذهبية، و20 فضية، و19 برونزية، بالإضافة إلى التتويج بكأس المركز الأول في منافسات الفردي ناشئين (بنين)، وكأس المركز الأول في منافسات الفردي ناشئات (بنات)، والمركز الثالث في منافسات الأشبال (بنات).

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح استراتيجية وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، باعتباره أحد أهم البرامج الوطنية لاكتشاف وإعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر ورفع علمها في مختلف المحافل العربية والدولية.