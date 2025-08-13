قعد جنبها.. زوج ينهي حياة زوجته بسبب تركها المنزل بالمنوفية

أنهى عامل خردة حياة زوجته بمدينة شبين الكوم، بقطعة حديدية وذلك بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمقـ تل سيدة على يد زوجها بقطعة حديدية.

بالانتقال تبين مقتل “ ر.ا ” 22 سنة حامل في الشهر السادس علي يد زوجها “ح.ا ” 29 سنة عامل خردة، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما وتركها المنزل عدة مرات، ما ادى الى نشوب خلافات زوجية بينهما.

وتبين أنه قـ تل زوجته بعد التعدي عليها بآلة حديدية بعد نشوب مشادة كلامية بينهما لتكرارها ترك المنزل، وبعد ذلك جلس بجوارها واعترف بارتكابه الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.