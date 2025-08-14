الأورمان تنجح في إجراء عمليات عيون لمرضى غير قادرين بقرى أسوان

نجحت جمعية الأورمان فى إجراء عمليات عيون لـ 15 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرى ومراكز محافظة أسوان ليرتفع بذلك عدد المرضى المستفيدين بعمليات العيون إلى 9276 مريضا، وذلك منذ بدء عمل الجمعية فى اجراء عمليات العيون حتى الآن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وانطلاقاً من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان، على الاهتمام بالأسر الاولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم، كما أكد على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة فى عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية.

الأولى بالرعاية

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم توقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف العلاج الدوائى وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تماماً دون أن يتحمل المريض أى اعباء تثقل كاهله.

وأكد أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاًوفى أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون والتى تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

وأوضح، أن الجمعية تقوم شهريا بتنظيم (4) قوافل طبية بالتعاون مع المستشفى الجامعى بأسوان حيث يتم توقيع الكشف الطبي على المرضى الأولى بالرعاية وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية و إجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية كل ذلك بالمجان تمامًا دون أن يتحمل المريض أى اعباء تثقل كاهله.

والجدير بالذكر أن الأورمان نجحت وحتى الآن في توقيع الكشف الطبي على مئات الآلاف من المرضى غير القادرين من خلال القوافل الطبية وذلك بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى قرى ومدن ومراكز محافظة أسوان.