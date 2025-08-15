برج الميزان| حظك اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025.. لا تتمكن من التحكم بنفقاتك

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونرصد لكم توقعات برج الميزان اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

قد ينقصك الحماس لهذا اليوم، مما قد يعيقك عن تحقيق التقدم.

توقعات برج الميزان مهنيا

قد تفقد صبرك في أداء عملك. قد يكون ذلك بسبب ضغط العمل المفرط، مما يقلل من رضاك.

توقعات برج الميزان عاطفيا

قد تتراكم في ذهنك مشاعر مريرة تنعكس على سلوكك تجاه شريكك. حاول أن تكون ودودًا في تعاملك مع من تحب.

توقعات برج الميزان ماليا

قد لا تتمكن من التحكم بنفقاتك، قد تخرج الأمور عن السيطرة، ويتبقى لديك القليل من المال.

توقعات برج الميزان صحيا

قد تكون هناك احتمالات للإصابة بالصداع ونزلات البرد، وهذا سيُقلقك، يُنصح بشدة بالحفاظ على لياقتك البدنية.