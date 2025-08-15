تحذير من انتشار عترة الحمى القلاعية

حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري، من انتشار عترة جديدة من الحمى القلاعية في بعض المناطق بمصر لا تشملها أي من اللقاحات المتوفرة حاليًا، سواء المحلية أو المستوردة.

وأوضحت الدكتورة سماح نوح، أن هذه العترة تتميز بدرجة عالية من العدوى، وأنه تم عزلها وإنتاج لقاح جديد مخصص لها في أسرع وقت ممكن، في محاولة لحماية الثروة الحيوانية من خسائر كبيرة محتملة.

ولفتت إلى أن انخفاض درجات الحرارة مع اقتراب فصل الشتاء يهيئ الظروف المثالية لنشاط الفيروس وانتشاره، ما يستدعي سرعة التحرك وتنفيذ إجراءات الوقاية.

وأعلن البيان الرسمي أن الحملة الطارئة للتحصين ضد العترة الجديدة ستنطلق اعتبارًا من يوم السبت المقبل، في جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية. وشدّدت الدكتورة نوح على ضرورة تلقي المواشي للجرعة الأساسية والجرعة التأكيدية لحمايتها بفعالية.

واختتمت قائلةً: «التحصين مسؤولية جماعية… احمِ قطيعك… احمِ رزقك.»