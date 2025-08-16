قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في أول أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 اليوم السبت ، يؤدي طلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم اليوم امتحان اللغة العربية الفترة الأولى من التاسعة صباحا ، وامتحان التربية الدينية في الفترة ثانية من 12:30 ظهراً .

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين في لجان  امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 امتحان اللغة العربية (ورقة أولى) فترة أولى، وامتحان التربية الدينية فترة ثانية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس مفاهيم اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أبرز إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 مؤكدةً ما يلي :

  •  إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبا وطالبة.
  •     إجمالى عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة.
  •     إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.
  •  إجمالى  عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.
  •     عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية

مواصفات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 

 قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون مواصفات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 بنفس مواصفات امتحانات الدور الأول دون تغيير، حيث ستتضمن ٨٥% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية.

الطلاب المسموح لهم بآداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب المسموح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 ، هم : الطلاب الذي رسبوا أو تغيبوا في مادة أو مادتين على الأكثر في الدور الأول ، سواء داخل المجموع أو خارجه ، مشيرةً إلى انه في هذه الحالة لا يحتسب للطلاب أكثر من 50% من الدرجة الكلية للمادة ، مع الإحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي تجح فيها في الدور الأول


كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يسمح أيضا لأصحاب الأعذار القهرية ، من الطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الأول في كل المواد او بعضها بعذر قهري مثبت ومقبول من وزارة التربية والتعليم ، بأداء امتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية للمادة وليس نصفها .

