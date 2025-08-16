قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 |تأمينات مشددة للأسئلة وزائرة صحية بكل لجنة
كيف أعرف أن بيتي فيه حسد أو سحر؟.. هذا الخطأ سبب مشاكلك
نشرة المرأة والمنوعات| الشاي الأخضر سر حماية الدماغ .. المروحة تزيد خطر النوبة القلبية ..حظك اليوم السبت
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-8-2025
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم؟
5 مشاهد لافتة من قمة ألاسكا.. قاذفة شبحية تحلق فوق الزعيمين وسجادة حمراء تُزين خطواتهما الأبرز
موعد ومكان جنازة وعزاء والدة الفنان صبحي خليل
قمة ألاسكا: مفاوضات بوتين وترامب جرت في أجواء إيجابية.. فشل الإتفاق حول أوكرانيا ..الرئيس الأمريكي: تحديات كثيرة يجب تجاوزها.. الرئيس الروسي: الاجتماع القادم بموسكو
ما أفضل صيغة للصلاة على النبي؟.. الإفتاء تحدد الأكثر ثوابا
الفرعون المصري يتحدى التاريخ.. محمد صلاح يهدد عرش روني بالدوري الإنجليزي
أخبار السيارات| أحدث 5 سيارات SUV انطلقت في مصر.. سعر إم جي 5 كسر زيرو بعد نزول أسعار المستعمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

موعد ومكان جنازة وعزاء والدة الفنان صبحي خليل

صبحي خليل
صبحي خليل
أوركيد سامي

أعلن الفنان صبحي خليل منذ قليل عن وفاة والدته وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

و كتب صبحي خليل :“ (ان لله وان اليه راجعون) ، أمي في ذمة الله”

قال صبحي خليل في تصريحات لـ صدي البلد: " الجنازة و المقابر  في بسيون مسقط رأس أمي بعد صلاة الظهر اليوم ثم  العزاء هيكون في القاهرة"

يذكر أن شارك صبحي خليل في مسلسل المداح في رمضان 2025

مسلسل “المداح ” يضم نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم حمادة هلال، وغادة عادل، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي ، محمود فارس ؤ و غيرهم كثير من النجوم .

العمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

الفنان صبحي خليل اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

الواقعة

احتجز شاب واعتدي عليه.. القبض على التيك توكر علاء الساحر

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

محمد هاني

أول رد فعل من الأهلي بعد طرد محمد هاني بمباراة فاركو

البنك المركزي

بعد 13 يوما.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

ترشيحاتنا

زيزو

خالد طلعت:زيزو يفصله هدف واحد فقط للوصول لمركز شيكابالا في الدوري

أليو ديانج

نيوم السعودي يرغب في التعاقد مع أليو ديانج.. هل يبيعه الأهلي؟

الغندور

تعليق ناري من الغندور علي أداء لاعبي فاركو أمام الاهلي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| الشاي الأخضر سر حماية الدماغ .. المروحة تزيد خطر النوبة القلبية ..حظك اليوم السبت

احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار
احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار
احذر.. المروحة قد تزيد خطر النوبة القلبية في الطقس الحار

نبات طبيعي الحل الأمثل لتقليل التورم والالتهابات وعلاج النقرس

نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة
نوع نبات طبيعي.. الحل الأمثل لعلاج النقرس وآلامه المؤلمة

نوع من الخضار العلاج الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ

نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
نوع من الخضار.. الحليف الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ

طريقة عمل بيض بالطماطم شكشوكة.. صباح الخير مع طعم فريد

بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد
بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد
بيض بالطماطم شكشوكة صباح الخير مع طعم فريد

فيديو

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد