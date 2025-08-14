4 أجانب على الدكة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستوى لاعبي الأهلي

انتقد الإعلامي خالد الغندور، جلوس رباعي الاهلي الاجانب علي الدكة في مواجهة مودرن سبورت الماضية.



وقال خالد الغندور، في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت : ريبيرو، غير مقتنع باللاعب المالي أليو ديانج، بالإضافة إلى بعض اللاعبين الأجانب في الفريق».



وأضاف: «ريبيرو، في مباراة مودرن سبورت الماضية قعدة 4 لاعبين أجانب على الدكة وهم ديانج، أشرف بن شرقي، جراديشار، أشرف داري، وده دليل على عدم قناعته بمستواهم الفني».

وتابع أنه لأول مرة النادي الأهلي يقعد 4 أجانب على الدكة، الأهلي كان بيلعب بـ6 أجانب من الـ11 في وجود وسام أبوعلي.

واستكمل أن جلوس اللاعبين الأجانب على دكة بدلاء الأهلي، غير مقبول خاصة أنهم يتقاةضن رواتب بملايين الدولارات.