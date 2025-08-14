قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تباطؤ تفتيش شاحنات المساعدات في كرم أبو سالم يعرقل الإغاثة لغزة
مستشفى النجوم.. آخر التطورات الصحية لـ حياة الفهد وأنغام وليلي علوي
ترامب: واشنطن أخطر من دول العالم الثالث ومسؤوليها يزورون إحصاءات الجريمة
العراف في قبضة الداخلية| نصاب وليس مصريا.. ما القصة؟
قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة
القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط
ذروتها اليوم.. درجة الحرارة 42 في الظل.. ومحافظ أسوان يعلن حالة الطوارئ
أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice قبل انطلاقه
4 أجانب على الدكة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستوى لاعبي الأهلي
السلطة الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لمصادقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في افتتاح الدوري الإنجليزي
لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورها
رياضة

4 أجانب على الدكة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستوى لاعبي الأهلي

ميرنا محمود

انتقد الإعلامي خالد الغندور، جلوس رباعي الاهلي الاجانب علي الدكة في مواجهة  مودرن سبورت الماضية.


وقال خالد الغندور، في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت : ريبيرو، غير مقتنع باللاعب المالي أليو ديانج، بالإضافة إلى بعض اللاعبين الأجانب في الفريق».


وأضاف: «ريبيرو، في مباراة مودرن سبورت الماضية قعدة 4 لاعبين أجانب على الدكة وهم ديانج، أشرف بن شرقي، جراديشار، أشرف داري، وده دليل على عدم قناعته بمستواهم الفني».

وتابع أنه لأول مرة النادي الأهلي يقعد 4 أجانب على الدكة، الأهلي كان بيلعب بـ6 أجانب من الـ11 في وجود وسام أبوعلي.

واستكمل أن جلوس اللاعبين الأجانب على دكة بدلاء الأهلي، غير مقبول خاصة أنهم يتقاةضن رواتب بملايين الدولارات.

الاهلي خالد الغندور تصريحات الغندور ريبيرو

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

سعر الفراخ

بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

سيارة الفتيات

على بعد خطوة من الموت.. القصة الكاملة لمطاردة فتيات داخل سيارة بطريق الواحات

حادث طريق الواحات

تفاصيل الحالة الصحية لـ 3 فتيات بواقعة مطاردة طريق الواحات

سارة خليفة - مذيعة ومتهمة

ننشر أسماء المتهمين شركاء المذيعة سارة خليفة فى السجن.. مستندات

تقليل الاغتراب 2025

قبول 10% فقط من الطلاب.. معلومات هامة عن مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات قبل التسجيل

قاعة أفراح

من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا

جهاز لوحي

بأداء عالي.. جهاز لوحي جديد يغزو الأسواق إليك أهم مواصفاته

هواتف فيفو

بمواصفات احترافية .. فيفو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

جهاز آيباد

أبل تطرح جهاز iPad mini .. تعرف على السعر والمزايا

رسمياً.. إجازة المولد النبوي للقطاعين الحكومي والخاص

في لفتة إنسانية .. زوجة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ حياة ضرتها

استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحركات سريعة.. اعرف أسعار الذهب والدولار اليوم

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

