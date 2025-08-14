الدنمارك تقلب الطاولة على آيسلندا وتتأهل لنصف نهائي مونديال ناشئي اليد

نجح منتخب الدنمارك للناشئين في قلب الطاولة على نظيره منتخب ايسلندا والفوز بنتيجة 32 / 30 وحجز بطاقة التأهل الي نصف نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما التي تستضيفها مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة المجر وألمانيا.

وأنهى منتخب ايسلندا الشوط الاول بنتيجة 17 /12 قبل ان يعود منتخب الدنمارك في الشوط الثاني وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 32 /30 بعد مباراة قوية بين المنتخبين.

تقاسم المنتخبان السيطرة علي مجريات اللقاء حيث تسيد منتخب ايسلندا الشوط الأول وأنهي الشوط بفارق 5 اهداف ثم عاد منتخب الدنمارك في الشوط الثاني وأنهى اللقاء بفارق هدفين.

وتمكنت 8 منتخبات من حجز بطاقة الدور ربع النهائي ، من المجموعة الأولى صعد السويد والمجر ومن المجموعة الثانية إسبانيا وأيسلندا ومن المجموعة الثالثة تأهلت ألمانيا والنرويج أما المجموعة الرابعة فصعدت الدنمارك ومصر.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.