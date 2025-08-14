مقاتل بمعنى الكلمة.. مصطفى بكري ينعى علي المصيلحي بعبارات مؤثرة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الموت غيّب هذا الاسبوع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق بعد مسيرة وطنية حافلة، مشيرا إلى أنه كان رجل دولة ومقاتل بمعنى الكلمة وتحمل الكثير من النقد وتم مهاجمته في أكثر من مرة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدكتور علي المصيلحي لم يفكر في الاستقالة رغم حدة الانتقادات داخل مجلس النواب، مؤكدا أنه اتهم بالفشل رغم أنه صنع منظومة الخبز ورغم العمل الجاد، فقط كان رجل دولة بمعنى الكلمة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الراحل شيعه أهالي أبو كبير والتف الناس حوله كنائب وظل حتى اللحظة الاخيرة يتبنى الرسالة الوطنية، مؤكدا أن علي المصيلحي أحد الرجال الذين سنحتسبهم دوما رمزا وطنيا وانسانيا عظيما.