تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام الـ5 سنوات.. المعاهد والكليات المتاحة

يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2025 بنظام الـ5 سنوات انطلاق مرحلة التنسيق الإلكتروني بفارغ الصبر، وذلك للاطلاع على قائمة المعاهد والكليات المتاحة أمامهم تمهيدًا للتسجيل الإلكتروني للرغبات عبر الموقع الرسمي للتنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

هذه المرحلة تمثل الخطوة الأهم التي تحدد مستقبلهم الأكاديمي ومسارهم الجامعي، خاصة بعد سنوات من الدراسة والتدريب العملي في التخصصات الفنية المختلفة.

موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2025

موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2025 لمختلف التخصصات من المرتقب أن يكون مع بداية شهر سبتمبر المقبل.

ويأتي ذلك بعد انتهاء أعمال الاختبارات المركزية الموحدة لمعادلة الشهادات للدخول في كليات الهندسة والتجارة والحقوق والحاسبات والزراعة، وهي الاختبارات التي تمثل بوابة الالتحاق بهذه الكليات لطلاب الدبلومات.

وستعلن الوزارة ستعلن رسميًا عن التفاصيل الكاملة للتنسيق في بيان صحفي يصدر نهاية أغسطس الجاري، متضمنًا مواعيد اختبارات القدرات للكليات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات كشرط أساسي للقبول.

عدد الرغبات المسموح بها للطلاب

عدد الرغبات المقررة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 خلال مرحلة التنسيق الإلكتروني هو 75 رغبة، ما يمنح الطلاب فرصة واسعة لاختيار التخصصات التي تتناسب مع ميولهم ودرجاتهم.

قائمة المعاهد والكليات المتاحة:



المعاهد الفنية الصناعية.

المعاهد الفنية التجارية.

المعاهد الفنية الزراعية.

المعاهد الفنية للفنادق.

المعاهد العليا للهندسة.

المعاهد العليا للتجارة وإدارة الأعمال.

المعاهد العليا للسياحة والفنادق.

المعاهد التكنولوجية المتخصصة.

المعهد العالي للحاسبات والمعلومات.

المعاهد العليا للفنون التطبيقية.

الكليات:

1. لطلاب الدبلوم الصناعي

1.كليات الهندسة (لطلاب الصناعي 5 سنوات بمجموع مرتفع وفق قواعد التحويل).

كليات التربية (شعبة التعليم الصناعي).

كليات الفنون التطبيقية.

كليات الفنون الجميلة (شعبة عمارة).

كليات التكنولوجيا والتعليم.

2. لطلاب الدبلوم التجاري

كليات التجارة.

كليات التربية (شعبة التعليم التجاري).

كليات التكنولوجيا والتنمية (شعبة علوم مالية وإدارية).

كليات السياحة والفنادق.

3. لطلاب الدبلوم الزراعي

كليات الزراعة.

كليات التربية (شعبة التعليم الزراعي).

كليات التكنولوجيا والتنمية (شعبة العلوم الزراعية).

4. لطلاب الدبلوم الفندقي

كليات السياحة والفنادق.

كليات التربية (شعبة التعليم الفندقي).

5. لطلاب دبلوم التمريض

كليات التمريض (وفق شروط القبول واجتياز الاختبارات).

خطوات تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2025

عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني تمر بعدة مراحل أساسية، وجاءت خطواتها كما يلي:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي https://www.tansik.digital.gov.eg/

إدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص بالطالب طبقًا للمرحلة الدراسية

إدخال الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة

تعديل الرغبات من خلال 75 خانة متاحة للاختيارات باستخدام مفاتيح الإضافة والتعديل

ترتيب الرغبات حسب الأولوية التي يراها الطالب مناسبة

مراجعة الرغبات بعد الانتهاء ثم الضغط على زر "تسجيل" لإتمام العملية

ظهور استمارة الرغبات النهائية على الشاشة

طباعة نسخة من الرغبات التي تم إدخالها للاحتفاظ بها كمرجع

أهمية الترتيب الصحيح للرغبات

ينصح بضرورة ترتيب رغباتهم بعناية وفقًا لأولوياتهم الشخصية والمجموع الكلي الذي حصلوا عليه، مع مراعاة متطلبات كل كلية أو معهد من حيث الدرجات والاختبارات.

كما يفضل أن تكون الرغبات الأولى للكليات أو المعاهد الأكثر رغبة لدى الطالب، يليها الخيارات الأخرى التي تضمن له فرصة أكبر للقبول.

نصائح لتجنب الأخطاء أثناء التسجيل

من المهم التأكد من إدخال البيانات الشخصية بدقة، ومراجعة الرغبات قبل الضغط على زر التسجيل النهائي.

كما يجب الاحتفاظ بالرقم السري وعدم مشاركته مع أي شخص لضمان سرية البيانات. ويُفضل أن يقوم الطالب بعملية التسجيل من جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت بشكل مستقر لتجنب انقطاع العملية أو فقدان البيانات