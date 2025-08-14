أستاذ علوم سياسية: العلاقات الأمريكية الأوروبية تمرّ بأصعب حالاتها

قال الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية إنه عندما نتحدث عن العلاقات الأمريكية الأوروبية فهي تمر بأصعب حالاتها، أولا فيما يتعلق بالمنظومة الأمنية أو المظلة الأمنية الأمريكية لأوروبا، ورأينا هذا الخلل من خلال ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع نسبة من إجمالي الناتج المحلي إلى 5% لنفقات الناتو، والجهة الثانية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والتي فرضها ترامب على الاتحاد الأوروبي بالكامل.

وأكد أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «Ten» على أنه عندما نتحدث عن ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والتعنت الأوروبي اليوم واستمراره في عملية التصعيد ورؤية فقط أن مفهوم السلام يأتي من خلال دعم أوكرانيا، هذا كله يعود إلى افتقار المنظومة الأوروبية اليوم إلى الرؤية الاستراتيجية لما بعد هذا الصراع.

العلاقات الروسية الأمريكية

وأوضح الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية أننا أمام مرحلة جديدة في العلاقات الروسية الأمريكية، والتي من خلالها يمكن التوصل إلى معادلة سلمية دولية تحفظ الأمن والسلم الدوليين.

