ترامب: بوتين يريد إنهاء الحرب .. وأوكرانيا أصعب صراع أعمل على حله

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح بأنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يريد إنهاء الحرب" في أوكرانيا، مؤكدًا أن العمل على إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف يُعد "أصعب صراع" يتعامل معه حاليًا.

وأضاف ترامب أن الوصول إلى حل لهذه الأزمة كان أحد أبرز تعهداته خلال حملته الانتخابية في عام 2024، وهو ما يسعى لتحقيقه في الفترة الراهنة.

قمة في قلب التوتر.. قاعدة عسكرية كانت شاهدة على الحرب الباردة

ومن المقرر أن يستقبل ترامب نظيره الروسي الجمعة المقبلة في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" العسكرية بمدينة أنكوراج بولاية ألاسكا، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر في البيت الأبيض.

وتحمل القاعدة رمزية كبيرة، إذ لعبت دورًا استراتيجيًا خلال الحرب الباردة، حيث تم تأسيسها عام 2010 عبر دمج قاعدتين: الجوية "إلمندورف" والبرية "فورت ريتشاردسون"، وكانت تمثل نقطة مراقبة رئيسية لردع الاتحاد السوفياتي.