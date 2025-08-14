أستاذ علوم سياسية عن لقاء ترامب وبوتين: نحن أمام مرحلة جديدة في العلاقات الروسية الأمريكية

قال الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية أننا أمام مرحلة جديدة في العلاقات الروسية الأمريكية، والتي من خلالها يمكن التوصل إلى معادلة سلمية دولية تحفظ الأمن والسلم الدوليين.

إعادة تقييم من قبل الإدارة الأمريكية

وأوضح أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «Ten» أنه بالنسبة للوضع في أوكرانيا رأينا خلال الفترة الماضية أن هناك إعادة تقييم من قبل الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة لهذه الأزمة، وكيفية التعاطي مع روسيا.

الصراع والمنظومة الغربية

وأكد على أن هناك تقييم جديد لأن هذا الصراع والمنظومة الغربية بشكل كامل قد خسرته أمام روسيا، وذلك من خلال ما نراه من معادلة في الجغرافيا الأوكرانية.

وتوقع أن ما يمكن توقعه بالنسبة للقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا غدا، بمثابة رسم خطوط المرحلة القادمة، بداية من تحسين وإعادة توازن العلاقات الروسية الأمريكية.