البيت الأبيض: ترامب يسعى لاستنفاد كل السبل الدبلوماسية لحل أزمة أوكرانيا

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إنّ تصريحات البيت الأبيض الأخيرة كشفت عن رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استنفاد كافة الخيارات الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية، قبل التفكير في أي تصعيد.

وأوضح أن ترامب يُولي لقاءه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية قصوى، في محاولة لفتح نافذة جديدة للحل.

من وعود الحل السريع إلى اعتراف بتعقيد الموقف

وأشار جبر إلى أن ترامب كان قد عبّر في بداية ولايته عن ثقته في إنهاء الحرب بسرعة، بل وذهب حد التصريح بإمكانية حل النزاع في "24 ساعة فقط".

لكن مع مرور الوقت، واجهت هذه الثقة المفرطة حقائق ميدانية ودبلوماسية معقدة، دفعت الرئيس الأمريكي إلى مراجعة نهجه بشكل أكثر واقعية.

نقل جبر عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قولها إن "ترامب يريد أن ينظر في عيني بوتين" لمعرفة الطريقة المثلى لإنهاء الحرب.

واعتبر جبر أن هذا التصريح يعكس الذروة القصوى للجهد الدبلوماسي الأمريكي، في ظل تعثر المسارات التفاوضية بين الأطراف الثلاثة: واشنطن، موسكو، وكييف.

وأوضح جبر أن الولايات المتحدة لجأت إلى فرض عقوبات قاسية، خاصة على ما يُعرف بـ"أسطول الظل" الذي ينقل النفط الروسي، كما هددت بعقوبات على دول تستورد النفط من موسكو.

قمة ألاسكا.. على أمل جمع بوتين وزيلينسكي

وأكد جبر أن ترامب يسعى في المرحلة المقبلة لجمع بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي على طاولة واحدة، لكن هذه الخطوة تتوقف على نتائج لقائه الأول مع بوتين، المقرر عقده في قاعدة "إلمندورف ريتشاردسون" العسكرية في ألاسكا.