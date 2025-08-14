أكد الرئيس الأامريكي دونالد ترامب، أنه يعتقد أن بوتين يريد إنهاء الحرب وإنجاز اتفاق، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال ترامب: الحرب في أوكرانيا أصعب صراع أعمل على حله".

وتابع ترامب: تهديدي بفرض عقوبات على روسيا ربما لعب دورا في قرار بوتين طلب لقاء".

وأكمل ترامب: لا أعرف ما إذا كنت وبوتين سنتمكن من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار".



وأوضح ترامب: إذا سارت الأمور على ما يرام فسأتصل بزيلينسكي والزعماء الأوروبيين بعد ذلك".

وأكمل ترامب:" لا أعرف إذا كنت وبوتين سنعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا أم لا".

