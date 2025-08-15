قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبومازن يطالب الفصائل الفلسطينية بتسليم سلاحها للدولة
أنخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة
تصل لـ 49 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
تشييع جثامين ضحايا حريق مصنع البلاستيك في القناطر الخيرية
70 % للنجاح في التربية الدينية.. تفاصيل المواد الأساسية بقانون التعليم الجديد
احذروا الخروج.. طقس اليوم ودرجات الحرارة في المحافظات
إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة باختناق في أسيوط
الأوقاف تفتتح اليوم 21 مسجدا ضمن خطة إعمار بيوت الله
إعلام إسرائيلي: الجيش شكل وحدة خاصة مهمتها اغتيال الصحفيين في غزة
"القابضة للكهرباء" تعلن عن وظائف جديدة.. التقديم يبدأ اليوم
أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
انفجارات قوية في غزة.. عمليات نسف ينفذها الاحتلال
مرأة ومنوعات

طريقة عمل فطيرة البطاطس.. بمذاق لا يقاوم

هاجر هانئ

فطيرة البطاطس من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن رغم ذلك تتمع بمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف عمر إسماعيل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطيرة البطاطس، فيما يلي…


مقادير فطيرة البطاطس

● 4 بطاطس مبشورة

● ملح وفلفل

● زبدة

للتوبينج:

● 150 جرام روست بيف

● 150 جرام جبنة كريمي

● عصير ليمونة

● بشر ليمون

● بصل أخضر

● شبت



 

طريقة تحضير فطيرة البطاطس

تتبل البطاطس بالملح والفلفل

تسخن الزبدة على الطاسة

تضاف طبقة متماسكة من البطاطس وتسوى من جانب حتى تتماسك

تسوى من الجانب الآخر وتترك جانبا

تخلط مكونات الحشوة عدا الروز بيف وتضاف على الوجه

يضاف الروز بيف والشبت

وتقدم

لامبورجيني
داليا البحيري
المانجو
البطاطس المقلية
