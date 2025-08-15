طريقة عمل فطيرة البطاطس.. بمذاق لا يقاوم

فطيرة البطاطس من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن رغم ذلك تتمع بمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف عمر إسماعيل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطيرة البطاطس، فيما يلي…



مقادير فطيرة البطاطس

● 4 بطاطس مبشورة

● ملح وفلفل

● زبدة

للتوبينج:

● 150 جرام روست بيف

● 150 جرام جبنة كريمي

● عصير ليمونة

● بشر ليمون

● بصل أخضر

● شبت









طريقة تحضير فطيرة البطاطس

تتبل البطاطس بالملح والفلفل

تسخن الزبدة على الطاسة

تضاف طبقة متماسكة من البطاطس وتسوى من جانب حتى تتماسك

تسوى من الجانب الآخر وتترك جانبا

تخلط مكونات الحشوة عدا الروز بيف وتضاف على الوجه

يضاف الروز بيف والشبت

وتقدم