قريبا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بتوسعات أسيوط الجديدة
سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 15-8-2025
فانتازي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي| من يحمل شارة القيادة
بدء العد التنازلي.. تحصيل الزيادة لوحدات الإيجار القديم في هذا الموعد
التشكيل المتوقع لـ الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري
سنن يوم الجمعة.. كنوز لا تغفل عنها تقربك إلى الجنة
الدولار يسجل 48.35 جنيها.. أسعار العملات اليوم الجمعة
موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة
تنديد عربي ودولي واسع بخطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1
حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية
أفضل دعاء يوم الجمعة .. 50 دعوة مستجابة للرزق وفك الكرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس مصر للطيران: ارتفاع إيرادات الناقل الوطني 8%

نورهان خفاجي

أعلن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الناقل الوطني حقق أرباحًا على مستوى التشغيل والصافي خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مشيرا إلى أنه ارتفع معدل الإيرادات بنسبة 8%.

جاء ذلك خلال حواره مع مجلة Arabian Aerospace، ونشر في عددها الصيفي الثالث.

في تصريحاته، أشار رئيس مصر للطيران، أن الناقل الوطني حقق أيضا نموًا في حركة المسافرين بنسبة 5% خلال السنة المالية المنتهية، مشيرا إلى أن تحقيق الأرباح جاء على مستوى جميع الشركات التابعة، بعد فترة طويلة خلال العقد الماضي كانت الأرباح بعيدة المنال.

اعتبر أحمد عادل، أن العائق الوحيد التي تواجهه الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، هو توسيع الأسطول الجوي خاصة في ظل تأخر تسليم الطائرات التي تعاقدت عليها الناقل الوطني، وهو ما يؤثر بدوره على خطة النمو.

أضاف رئيس مصر للطيران، "نطمح دائمًا إلى المزيد، ونرغب في تحقيق أرقام قياسية، ولكن يجب أن نكون واقعيين في هذا الشأن، لأن ما نرغب في تحقيقه خلال السنوات الخمس المقبلة هو نمو عضوي، بحيث يكون كل شيء مستقرًا"، وتابع: “لا نريد أن نتقدم خطوةً إلى الأمام ثم نتراجع خطوتين، نريد دائمًا أن نتقدم للأمام، فبدلًا من اتخاذ خطوات كبيرة في فترة زمنية قصيرة، نريد أن نحقق ذلك على مر السنين بشكل طبيعي”.

وتابع: "هذا يعني زيادةً تدريجية في أسطولنا، وتوسيعًا تدريجيًا للشبكة، وإضافة شركاء من شركات الطيران لتعزيزها:.

واستكمل تصريحاته، قائلا: “نحن شركة طيران راسخة، وقد مررنا بالعديد من التحديات، لكننا تجاوزنا كل الصعاب، وبعض هذه التحديات هي ، مثل جائحة كوفيد، والأوضاع الجيوسياسية التي تحدث في العالم والمنطقة، خارجة عن سيطرتنا، فنحن نعمل في منطقة صعبة للغاية”.

