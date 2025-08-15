بدون تصريح.. القبض على مدير مخزن يبيع كتب دراسية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته العديد من الكتب الدراسية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مخزن "بدون ترخيص" بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط ( 3025 نسخة كتاب دراسى خارجى لمختلف المواد والسنوات الدراسية "بدون تصريح") وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع "مالك المخزن" بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.