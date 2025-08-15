حوافز وعلاوات تشجيعية لموظفي الدولة .. شروط الحصول عليها طبقا للقانون

منح قانون الخدمة المدنية، حوافز تشجيعية للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

حيث نص القانون في المادة 38 منه على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:



1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.



حوافز إثابة وإضافية وجهود غير عادية

نصت المادة 74 من القانون على انه يستمر صرف باقي حوافز موظفي الحكومة والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة.

ضوابط وشروط وقيمة حوافز الإثابة والجهود غير العادية

ومن بين الحوافز التي منحها القانون للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، حافز التميز العلمي، الذي نصت عليه المادة 39 من قانون الخدمة المدنية، والتي نصت على « يستحق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.



ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة على الأقل.



كما يمنح الموظف حافز تميز أخر إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويكون حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر».