عبد العاطي يؤكد ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويدعو لضغط دولي لإنهاء سياسة التجويع
لحظة تاريخية تنتظر فريق من الهند في دوري أبطال آسيا
موعد مباراة الأهلي وفاركو .. والقنوات الناقلة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-8-2025
بأسلوب الخطف والتهديد .. الداخلية تكشف تفاصيل محاولة سرقة مواطن بالأميرية |فيديو
مدرب الأهلي ضعيف ولازم يدفع للأهلي.. مجدي عبد الغني ينتقد ريبيرو
5000 جنيه للمتر| آلية جديدة لتعويض مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
عالم أحلى.. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه بمشاركة نوران أبو طالب
أمين الإفتاء يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد: لا إثم عليك ولكن بشرط
الاتحاد الدولي للصحفيين: إسرائيل منعت دخول أعضائنا إلى غزة لهذا السبب
حذروني وأنا مخفتش.. تفاصيل مثيرة في قضية سارة خليفة
انخفاض 2200 جنيه.. تراجع لـ أسعار مواد البناء.. وانفراجة بسوق الحديد والأسمنت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عفاف شعيب عن سميحة أيوب: انهرت لما سمعت خبر وفاتها .. ودعيتلها في الحج | فيديو

عفاف شعيب
عفاف شعيب
أوركيد سامي

كشفت الفنانة عفاف شعيب ، عن انهيارها عند علمها بخبر وفاة الفنانة القديرة سميحة أيوب ، و التي رحلت عن عالمنا شهر يونيو الماضي ، و أشارت عفاف إلي حرصها على الدعاء للراحلة عند أدائها مناسك الحج

قالت عفاف شعيب علي هامش احتفالية إحياء ذكري الاربعين لسيدة المسرح العربي سميحة ايوب مساء أمس " لما سمعت خبر وفاتها انهرت و كنت لسة في المخيم في علي جبل عرفات و كان لها نصيب كبير في الدعاء مني و من السيدات في المخيم

يذكر أن رصدت عدسة صدي البلد صور للفنان رشوان توفيق أثناء مشاركتة في احياء الذكري الأربعين لسميحة أيوب سيدة المسرح العربي  خلال صالون كلام في السينما الذي إقامة المخرج اشرف فايق في الأوبرا المصرية.


حرص على الحضور العديد من النجوم منهم رشوان توفيق ، عفاف شعيب ، يوسف اسماعيل ، الشاعر ايمن بهجت قمر.

ورحلت عن عالمنا الثلاثاء 3 يونيو، الفنانة القديرة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة وحافلة بالأعمال المميزة والمهمة.

وفي تصريحات قبل وفاتها، قالت الفنانة سميحة أيوب: "أنا أعشق المسرح وأما عن ذكرياتي مع المخرج زكي طليمات، فإنه قدم لي العديد من النصائح في العمل في بداية مشواري الفني.

وأضافت أن مسلسل "الضوء الشارد"، حقق نجاحا كبيرا، وكان بيني وبين الفنان الراحل ممدوح عبد العليم كيمياء كبيرة، والجمهور لا يزال حتى وقتنا الحالي ينادي عليا باسم الشخصية التي قدمتها "الحاجة ونيسة".

يذكر أن رصدت عدسة صدي البلد صور للفنان رشوان توفيق أثناء مشاركتة في احياء الذكري الأربعين لسميحة أيوب سيدة المسرح العربي  خلال صالون كلام في السينما الذي إقامة المخرج اشرف فايق في الأوبرا المصرية.


 

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

الطقس في مصر

أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية: تنفيذ 4 برامج تدريبية في عدد من المحافظات

وزير الكهرباء وممثلي شركة انكورا الصينية

وزير الكهرباء يبحث مع شركة انكورا الصينية توطين صناعة المهمات الكهربائية

إعلان نتيجة انتخابات جولة الإعادة بـ5 محافظات بمجلس الشيوخ.. في هذا الموعد

إعلان نتيجة انتخابات الإعادة بـ5 محافظات بمجلس الشيوخ في هذا الموعد

رائحة الفم الكريهة ليست مجرد إحراج .. تنذر بأمراض خطيرة

أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

