عفاف شعيب عن سميحة أيوب: انهرت لما سمعت خبر وفاتها .. ودعيتلها في الحج | فيديو

كشفت الفنانة عفاف شعيب ، عن انهيارها عند علمها بخبر وفاة الفنانة القديرة سميحة أيوب ، و التي رحلت عن عالمنا شهر يونيو الماضي ، و أشارت عفاف إلي حرصها على الدعاء للراحلة عند أدائها مناسك الحج

قالت عفاف شعيب علي هامش احتفالية إحياء ذكري الاربعين لسيدة المسرح العربي سميحة ايوب مساء أمس " لما سمعت خبر وفاتها انهرت و كنت لسة في المخيم في علي جبل عرفات و كان لها نصيب كبير في الدعاء مني و من السيدات في المخيم

يذكر أن رصدت عدسة صدي البلد صور للفنان رشوان توفيق أثناء مشاركتة في احياء الذكري الأربعين لسميحة أيوب سيدة المسرح العربي خلال صالون كلام في السينما الذي إقامة المخرج اشرف فايق في الأوبرا المصرية.



حرص على الحضور العديد من النجوم منهم رشوان توفيق ، عفاف شعيب ، يوسف اسماعيل ، الشاعر ايمن بهجت قمر.

ورحلت عن عالمنا الثلاثاء 3 يونيو، الفنانة القديرة سميحة أيوب عن عمر يناهز 93 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة وحافلة بالأعمال المميزة والمهمة.

وفي تصريحات قبل وفاتها، قالت الفنانة سميحة أيوب: "أنا أعشق المسرح وأما عن ذكرياتي مع المخرج زكي طليمات، فإنه قدم لي العديد من النصائح في العمل في بداية مشواري الفني.

وأضافت أن مسلسل "الضوء الشارد"، حقق نجاحا كبيرا، وكان بيني وبين الفنان الراحل ممدوح عبد العليم كيمياء كبيرة، والجمهور لا يزال حتى وقتنا الحالي ينادي عليا باسم الشخصية التي قدمتها "الحاجة ونيسة".

