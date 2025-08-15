سعد لمجرد يحيي حفل الصيف بالساحل الشمالي .. 22 أغسطس

يستعد النجم المغربي سعد لمجرد، لإحياء واحدة من أضخم حفلات الصيف في الساحل الشمالي، وذلك يوم 22 أغسطس الجاري.

وأعلن المنتج تامر عبد المنعم، أن هذا الحفل يعد الأكبر لسعد لمجرد، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا من محبيه في مصر والعالم العربي.

أعمال سعد لمجرد

وكانت آخر حفلات لمجرد في يوليو الماضي بالمغرب، شهد حضور جماهيري ضخم، وتألق فيه بباقة كبيرة من ألمع أغانيه.

بينما كانت آخر مشاركاته الغنائية بدويتو غنائي ناجح مع المطربة بوسي بعنوان "الشقاوة"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "الشاطر" الذي يشارك فيه النجم أمير كرارة، من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.