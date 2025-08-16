كل حرف كان درسًا.. عمر طاهر يروي كواليس لقائه مع صنع الله إبراهيم

وصف الكاتب عمر طاهر لقائه مع الروائي الكبير الراحل صنع الله إبراهيم بأنه أشبه بـ"درس خصوصي" في الكتابة، مؤكدًا أنه دخل اللقاء بنيّة التعلم والإنصات إلى واحد من أعمدة الأدب العربي.

نصائح ثمينة وتحذير من الغرور

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ في برنامج "العاشرة" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أوضح طاهر أن اللقاء الذي امتد لـ45 دقيقة، تضمن دروسًا مهمة حول الالتزام، الإخلاص، والتركيز في العمل الأدبي، إلى جانب تحذير صنع الله من الوقوع في فخ الغرور، مشددًا على أن الكاتب الحقيقي يدرك أنه جزء من ملايين المبدعين حول العالم.

وأشار عمر طاهر إلى أن كل جملة نطق بها صنع الله كانت تستحق أن تُحفظ وتُبروز، لافتًا إلى أنه شعر بتوتر كبير عندما أثنى الروائي الراحل على أسلوبه في جملة عابرة، واصفًا هذه الإشادة بأنها شهادة غالية ستظل محفورة في ذاكرته.

متابعة ودعم لجيل الشباب

وأكد طاهر أن صنع الله إبراهيم كان متابعًا حقيقيًا لأعمال الكتّاب الشباب، حيث فوجئ خلال اللقاء بإلمامه بتفاصيل مقالاته وكتبه، واهتمامه بما يكتبه عن قرب.

مكالمة لا تُقدّر بثمن

كما كشف عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من صنع الله إبراهيم عقب صدور روايته "كحل وحبهان"، استمر نحو 12 دقيقة، تحدث فيه الأخير عن الأجزاء التي أعجبته من الرواية، واصفًا هذه المكالمة بأنها دعم شخصي ثمين لا يقل أهمية عن الجلوس وجهًا لوجه مع كاتب بحجم وقيمة صنع الله إبراهيم.