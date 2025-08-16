قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

تشريعية النواب: لا لحجب تيك توك.. واستخداماته ليست كلها سلبية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن التشريعات المصرية كافية لمعاقبة أي إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها تطبيق تيك توك، مشيرًا إلى أن القانون المصري يحتوي على مواد واضحة ورادعة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية.

تحذير من المخاطر.. والمواطنون عليهم وعي مجتمعي

وأوضح مغاوري، خلال لقائه ببرنامج «بلدنا اليوم» مع الإعلامية إلهام صلاح، أن القوانين المصرية صارمة، لكن يبقى على المواطن دور أساسي في توخي الحذر من الانجراف خلف محتويات قد تحمل مخاطر خفية، أو تتجاوز الخطوط الحمراء قانونيًا أو أخلاقيًا.

الإنترنت في الصين نموذج لا يمكن تكراره في مصر

وأشار النائب إلى أن دولًا كبرى مثل الصين، التي يصل عدد سكانها إلى نحو 1.5 مليار نسمة، تمكنت من إنشاء شبكة إنترنت محلية بسبب قدراتها الاقتصادية العالية، وهو ما لا يمكن تطبيقه في مصر حاليًا، ما يزيد من أهمية تحصين المجتمع ومراقبة المحتوى كوسيلة دفاعية.

تيك توك ليس كله سلبيًا

في مفاجأة مغايرة للمطالبات المتكررة بحجب التطبيق، لفت مغاوري إلى أن منصة تيك توك تحتوي أيضًا على محتوى مفيد، مشيرًا إلى استخدام البعض لها في الرد على الشائعات، سواء المرتبطة بـالكيان الصهيوني أو غيرها من المعلومات المغلوطة، مؤكدًا أن "ليس كل ما يُعرض عبر تيك توك ضارًا".

النائب عاطف مغاوري تطبيق تيك توك الجرائم الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

