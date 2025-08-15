تشريعية النواب تكشف النتائج المتوقعة حال حجب التيك توك بمصر

أكد النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بـ مجلس النواب، أن هناك سوء استخدام لوسائل متقدمة في التكنولوجيا، موضحًا أنه مع تطور الجريمة يكون هناك تشريعات لتنظيم العلاقة لمنع الجريمة.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن القاعدة العامة في التشريع، أن الجريمة سابقة على التشريع، وأن الجريمة تحدث وبعدها تأتي العقوبة وإصدار التشريعات.



حجب التيك توك سينتج عنه البحث عن البديل

ولفت إلى أن يرى أن حجب منصة التيك توك بمصر سينتج عنها البحث عن البديل، ولذلك التشريع لدينا ليس مبني على الفعل ورد الفعل، ولكن نبحث عن الحل.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الحل سيكون في مواجهة الجرائم التي تنتج عن هذه المنصات، وليس مع الحجب، وأنه ضد أي مقترح يطالب بالمنع والحجب.

ما معنى غسيل الأموال؟

يُقصد بغسيل الأموال العملية التي يتم من خلالها إخفاء المصدر الحقيقي لدخل مكتسب بطريقة غير شرعية.

وفيها يحدث على سبيل المثال “غسيل” الأموال المكتسبة من تجارة المخدرات من خلال إدراجها في دورة رأس المال الاقتصادية والمالية وبذلك تُمْنَع سلطات الملاحقة القضائية من الوصول إليها وملاحقتها.

وفي العادة تكون الشركات المستهدفة غير مدركة أنها مُستغلة في أغراض غسيل الأموال، ومنها البلوجرز الذين تورطوا في تلك القضايا مقابل التربح بنسبة من المبلغ، وذلك مقابل تحويل مبالغ طائلة لهم واستغلال فيديوهاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.