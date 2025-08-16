كشفت الصفحة الرسمية للكرة المصرية عن وجود طاقم محكمات يشارك في تصفيات شمال أفريقي.

وكتبت الصحفة الرسمية عبر فيسبوك:"طاقم محكمات يشارك في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لدوري الأبطال للكرة النسائية ".

وفي إطار اخر، أعلن نادي نام دينه الفيتنامي، اليوم "السبت"، تعاقده رسميًا مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، لدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشر النادي بيانًا عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" قال فيه: "يسعدنا أن نعلن ضم بيرسي تاو لتعزيز صفوف نام دينه".

ويبلغ بيرسي تاو من العمر 30 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح، حيث يُعرف بسرعته ومهاراته العالية وقدرته على المراوغة.

ويمتلك اللاعب مسيرة حافلة، إذ سبق له الاحتراف في الدوري الإنجليزي مع برايتون، وفي الدوري البلجيكي مع أندية بروج وأندرلخت، إلى جانب تجربته مع الأهلي في الدوري المصري وأحد الأندية القطرية.

دوليًا، يُعتبر تاو أحد أبرز عناصر منتخب جنوب إفريقيا، حيث خاض 52 مباراة دولية أحرز خلالها 16 هدفًا.

ومن المنتظر أن يمنح انضمامه دفعة قوية لنام دينه الذي يعتمد على أسلوب هجومي مفتوح، إذ يعول على اللاعب في صناعة الفارق وإضافة المزيد من الإثارة والأهداف للفريق.