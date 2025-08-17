إنطلاق فاعليات تدريب أصدقاء المتحف المصرى بالتحرير

شهد المتحف المصري بالتحرير، انطلاق فعاليات تدريب المرحلة الثانية من أصدقاء المتحف على كيفية تقديم الخدمة الإرشادية المجانية للزوار المصريين خلال الاجازة الصيفية.



أوضحت إدارة المتحف المصري بالتحرير ،أن فاعليات تدريب أصدقاء المتحف المصري بالتحرير، بدأت هذا الأسبوع من الشهر الحالي ليكون؛ دليل مجاني للزوار.

المتحف المصري بالتحرير



يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري بالتحرير في القرن الـ 19 والذى شهد افتتاحة حضور الخديوي عباس حلمي الثاني فى 15 نوفمبر 1902، ويصنف بانه أقدم متحف آثري في الشرق الأوسط ،ويقتني بداخل طرقته الممتدة على قطع آثرية فريدة تعود لعدة عصور.

وصمم المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورغون الشكل الهندسي لـ المتحف المصري بالتحرير والمتميز بشكل العمارة اليونانية الرومانية ، وذلك عقب مسابقة عالمية تمت عام 1895 ميلاديا ، ليكون أيقونة المتاحف حول العالم ومزارا سياحيا يقصد سائحي العالم.

ويضم المتحف المصري بالتحرير أشهر القطع الاثرية عبر تاريخة كان ابرزها قناع الملك توت عنخ آمون الذى انتقل الى المتحف المصري الكبير ، بالاضافة الي قطع آثرية للمجموعة الجنائزية ليويا وتويا ولوحة نارمر بالااضفة الي تماثيل خاصة بملوك وملكات مصر في العصر القديم.