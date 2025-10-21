دار الإفتاء: عقد الزواج ميثاق غليظ ومسؤولية تتطلب وعيا واستعدادا

شددت دار الإفتاء المصرية على أهمية إدراك قدسية عقد الزواج وما يمثله من مسؤولية شرعية وأخلاقية تجاه الطرفين، مؤكدة أن هذا العقد ليس مجرد ارتباط اجتماعي، بل هو «ميثاق غليظ» كما وصفه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21].

وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، ضمن حملتها التوعوية «#اعرف_الصح»، أن الهدف من هذا التوصيف الإلهي هو تنبيه الزوجين إلى أن العلاقة الزوجية يجب أن تُبنى على الثبات والاستمرارية والقدرة على مواجهة التحديات، وليس على الانفعال أو الاندفاع اللحظي.

وأكدت الدار أن عدم الوعي بأهمية عقد الزواج وغياب الاستعداد النفسي والاجتماعي والمعرفي له، يُعد من أبرز أسباب فشل العلاقات الزوجية خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، مشيرة إلى أن كثيرًا من حالات الطلاق تحدث نتيجة لعدم فهم طبيعة هذا الميثاق وأركانه وضوابطه.

ودعت دار الإفتاء إلى ضرورة التهيؤ الجيد قبل الإقدام على الزواج، من خلال معرفة الحقوق والواجبات، وفهم القواعد التي يقوم عليها الاستقرار الأسري، لافتة إلى أن الوعي المسبق والتدريب على إدارة الحياة الزوجية يمثلان حجر الأساس في بناء أسرة قوية ومستقرة.

وأكدت الدار أن حملتها «#اعرف_الصح» تأتي في إطار سعيها المستمر لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول قضايا الأسرة والزواج، تحت شعار «#الأسرة_أمان_المجتمع» و«#هدفنا_الوعي_والتنوير»، سعيًا لحماية الأسرة المصرية من التفكك والحفاظ على تماسك المجتمع.